Découvrez comment "Saga Africa" a failli ne jamais être un tube !

Notre grand tour des tubes de l'été nous amène aujourd'hui en France où à la surprise générale, un ex-champion de tennis se reconvertit dans la variété !

L'histoire musicale commence plutôt mollement pour Yannick Noah avec la parution dans l'indifférence générale de son premier album "Black & What".

Bénéficiant de la médiatisation de son interprétation lors de la victoire de la France (dont il était le capitaine) en Coupe Davis, le single "Saga Africa" fait décoller la carrière artistique de Yannick Noah.

Parfois sous-titrée "Ambiance Secousse", ce titre est un mélange de français et d'expressions camerounaises dont les paroles incluent un hommage à l'équipe de football camerounaise ("Les Lions Indomptables") dont faisait partie l'emblématique Roger Milla !

Quant à la musique, elle fut purement et simplement pompée d'un titre du groupe allemand Snap! ("Mary had a little boy" à découvrir ci-dessous).

La chanson atteindra la deuxième place des charts français et enflammera l’été 1991 dans l'hexagone et chez nous !