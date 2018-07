Découvrez comment Patrick Bruel a créé le tube de l'été 1996 !

Carrapicho est un groupe traditionnel brésilien originaire d’Amazonie formé en 1980.

Ils seront pendant plus de 15 ans les ambassadeurs du " Forro ", une musique traditionnelle du nord du Brésil associée à différentes danses folkloriques locales.

C’est Patrick Bruel qui repère le groupe au Brésil pendant le tournage du " Jaguar " en 1995 (une sorte de remake de "La Chèvre" à nouveau réalisé par Francis Veber avec également Jean Reno).

Opportuniste, et convaincu du potentiel du titre, Bruel joue les intermédiaires pour exporter le morceau en France.

Coup de poker gagnant puisque le titre se classera numéro 1 du top 50 durant 3 semaines consécutives et sera également le tube de l’été 1996 en Amérique du sud, en Israël et en Belgique bien sûr !

Le morceau connait ensuite quelques dérives dont la plus saisissante fut commise par Sophie Favier qui reprend le morceau et en fait une version française très justement intitulée "Il me tape sur les nerfs"... (cfr. ci-dessous !)