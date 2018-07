Découvrez comment on a créé de toutes pièces le successeur de "La Lambada" en 1990 !

Après le succès fulgurant de "La Lambada" durant l'été 1989, il n'était pas question de ne pas remettre le couvert l'été suivant et de ne pas exploiter le juteux filon du tube de l'été en France !

C'est ainsi qu'on est allé réveiller un vieux chanteur caribéen qui coulait des jours heureux à Dusseldorf en Allemagne pour lui faire interpréter ce qu'on pressentait pouvoir fonctionner.

Originaire de la Barbade, Charles D. Lewis s'est donc vu confier les rênes du projet "Soca Dance" qui a mis moins de deux mois à voir le jour ! Après le rapide enregistrement de la chanson, on a recruté des danseurs et mis au point une sulfureuse chorégraphie qui deviendra célèbre et qui fut immortalisée dans une vidéo tournée à Trinité-et-Tobago.

Ce projet artificiel monté de toutes pièces fonctionnera à merveille puisque le morceau fut n°1 en France durant 6 semaines et fut incontestablement le tube de l'été 1990 !