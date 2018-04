Découvrez "Chemical Love" le premier single de Pierre Lizée

Originaire de Modave, Pierre Lizée avait mis tout le monde d’accord suite à sa participation à The Voice Belgique en 2016. C'est la pop anglaise qu'il affectionne particulièrement, et le timbre si particulier et touchant de sa voix n'y est certainement pas étranger. Après avoir rejoint l’équipe des Cats on Trees lors des Blinds, c’est avec son style " So British " qui l’avait convaincu tout au long de la saison 5, jusqu’à la porte de la finale où ses coaches lui ont préféré Christophe… Un choix qui rencontra l’incompréhension générale. Quoiqu’il en soit, ses prestations de la saison (Coldplay, The Verve, etc) et son duo avec Alice on the Roof lors de la demi-finale reste dans les mémoires…