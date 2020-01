Découvrez ces antibiotiques naturels et puissants! - © strelov - Getty Images/iStockphoto

Plus

Il est de véritables trésors naturels qui font office d'antibiotiques sans en avoir les effets néfastes sur notre santé. On sait que les antibiotiques des laboratoires pharmaceutiques sont composés de substances potentiellement dangereuses pour notre santé. Un antibiotique chimique a une action bactériostatique qui stoppe la croissance des bactéries, et une action bactéricide qui détruit ou inhibe les bactéries. Cependant, la flore intestinale contient une grande quantité de bactéries et d’autres micro-organismes essentiels au bon fonctionnement de l’intestin. L’antibiotique chimique détruit toutes ces bactéries. Se tourner vers des alternatives comme les antibiotiques naturels, c'est tout profit pour la santé. Demander conseil à son médecin reste bien entendu toujours de mise.

Le miel de Manuka, un puissant antibiotique naturel Découvrez ces antibiotiques naturels et puissants! - © Sanny11 - Getty Images/iStockphoto Le miel de Manuka est obtenu à partir d’un arbuste qui pousse en Nouvelle-Zélande. Ses propriétés médicinales sont aujourd’hui largement reconnues et elles l’ont longtemps été dans le passé. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, l’utilisait pour soigner ses patients. Il est efficace contre la fièvre et cicatricer les blessures, lésions, et ulcères. Le miel de Manuka est un très bon antiseptique naturel pour traiter des maladies telles que l’angine, l’otite, les autres maux de gorge et d’oreilles ainsi que les tissus infectés (problèmes de peau). Le miel de Manuka est aussi et surtout un antibiotique naturel puissant grâce à une substance qu’il contient : la Méhtylglyoxal, ou le méthyle. Appliquez-le sur les plaies, brûlures, infections. Vous pouvez aussi en consommer.

L’ail, antibiotique et antiseptique naturel Découvrez ces antibiotiques naturels et puissants! - © Robert Daly - Getty Images Parmi les nombreuses vertus de l’ail pour la santé, il possède notamment un effet antibiotique et antibactérien. Cela fait plus de 5000 ans que l’ail est utilisé pour soigner les maladies et infections en tous genres. C’est un ingrédient antibactérien naturel tellement puissant qu’il pourrait réussir à détruire les bactéries là où des antibiotiques chimiques échouent.

En effet, l’ail possède de nombreux bienfaits pour la santé : anti-oxydant, anti-cancer, bon pour la flore intestinale, anti-rhume et fièvre, anti-inflammatoire, anti-fatigue, anti-maladies cardio-vasculaires, bon pour le cholestérol et le diabète.

L’Echinacée, de multiples vertus pour la santé Découvrez ces antibiotiques naturels et puissants! - © Candy_Vandy - Getty Images/iStockphoto Cette fleur originaire d’Amérique a un rôle antibiotique et antiseptique reconnu. Elle aide à diminuer l’inflammation, la douleur et à lutter contre les virus. L’échinacée est également très efficace contre le rhume, pour traiter les infections urinaires, auriculaires et toutes sortes de blessures. Vous pouvez trouver des pilules phytothérapeutiques à base d’échinacée, plus simple à consommer, ou faire du thé avec les racines de la plante. Le thé stimulera votre système immunitaire qui luttera contre les infections

Le gingembre, de multiples propriétés médicinales Découvrez ces antibiotiques naturels et puissants! - © egal - Getty Images/iStockphoto Uilisé depuis des siècles voire des millénaires, le gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes, idéales pour soulager les douleurs musculaires et l’arthrite. Le gingembre contient des substances appelées gingérols, des antioxydants naturels capables de calmer l’inflammation. Il a également un effet antibiotique car il lutte contre les agents pathogènes d’origine alimentaire (salmonelle), les infections respiratoires (rhume, asthme), et les troubles digestifs (coliques, nausées…)

L’huile d’origan, un puissant allié Découvrez ces antibiotiques naturels et puissants! - © Madeleine_Steinbach - Getty Images/iStockphoto La feuille d’origan ou l‘huile d’origan est un antibiotique et un antiseptique naturel efficace contre l’asthme, les bronchites chroniques, et autres affections respiratoires. Le carvacrol est un composé de l’origan qui aide à lutter contre les parasites, les bactéries et atténuer l’acné.

Le curcuma, l’épice naturelle anti-cancer Découvrez ces antibiotiques naturels et puissants! - © SilviaJansen - Getty Images/iStockphoto Le curcuma est une plante asiatique composée d’antioxydants et notamment de curcumine, reconnue pour inhiber la prolifération des cellules cancéreuses.

Cette épice stimule la fabrication d’enzymes qui aident le corps à combattre le cancer.

2g de curcuma par jour permet de soigner l’arthrose naturellement, avec les mêmes effets que l’ibuprofène (800mg/j) mais sans les effets secondaires du médicament chimique. Les effets antibiotiques, antiseptiques et anti-inflammatoires du curcuma peuvent traiter les ulcères de l’estomac, l’indigestion, les maladies cardiaques, virales et bactériennes.

L’huile de coco, miraculeuse Découvrez ces antibiotiques naturels et puissants! - © FabrikaCr - Getty Images/iStockphoto L’huile de coco est également un antibiotique naturel. Les graisses contenues dans l’huile de noix de coco ont des propriétés antibactériennes, anti-virales, antifongiques, anti-parasitaires. L’huile de noix de coco est très efficace pour lutter contre les problèmes de peau (vergetures, infections, eczéma etc.) et les champignons.

Le citrobiotic Découvrez ces antibiotiques naturels et puissants! - © strelov - Getty Images/iStockphoto Le citrobiotic est un actif présent dans l’extrait de pépins de pamplemousse. Il est beaucoup plus efficace que les antibiotiques traditionnels chimiques car il détruit les bactéries pathogènes.

L’extrait de pépins de pamplemousse ne détruit pas les bonnes bactéries nécessaires à la flore intestinale. Mélangez 8 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse dans un verre d’eau et buvez.

Il n’existe pas de risque d’allergie connue avec ce produit naturel.