Déclaration d'impôt : les réponses aux 10 questions les plus posées

Vous avez besoin d’aide pour remplir votre déclaration fiscale ? VivaCité et le SPF Finances vous ont proposé deux journées spéciales "Allo Impôts" durant lesquelles vous avez pu poser toutes vos questions à des experts via notre call center. Découvrez les réponses aux 10 questions les plus posées.

1. J’ai reçu une proposition de déclaration simplifiée, que dois-je faire ? Vérifiez attentivement si vos données sont correctes et complètes. Vos données sont correctes et complètes ? Vous ne devez rien faire. Vous recevrez votre avertissement-extrait de rôle (note de calcul) avec le calcul de votre impôt sur la base des données de cette proposition. Vos données sont incorrectes ou incomplètes ? Vous devez les compléter et/ou les corriger : 16 juillet 2020 . Soit en ligne, via MyMinfin (Tax-on-web) : vous avez jusqu’au

Soit via le formulaire papier (si vous avez reçu votre proposition par la poste) : le formulaire doit parvenir au SPF Finances pour le 30 juin 2020 .

16 juillet 2020 pour modifier votre proposition via MyMinfin (Tax-on-web). Si vous passez par un mandataire (comptable…) , celui-ci a jusqu’aupour modifier votre proposition via MyMinfin (Tax-on-web).

2. Je n’ai pas encore reçu ma déclaration d’impôt, est-ce normal ? Si vous avez rempli votre déclaration via MyMinfin (Tax-on-web) précédemment, vous ne recevez plus de déclaration papier. Vous pouvez la remplir directement via MyMinfin (Tax-on-web). À l’avenir et afin d’être mis au courant lorsque votre déclaration est disponible, activez votre eBox sur www.passezaudigital.be. Si l’année passée vous avez rempli votre déclaration sur papier, vous pouvez contacter le SPF Finances pour recevoir une déclaration par la poste.

3. Je ne me sens pas capable de remplir ma déclaration d’impôt seul, que puis-je faire ? Les collaborateurs du SPF Finances sont là pour vous aider mais uniquement par téléphone. Téléphonez au 02 575 56 67 afin de prendre rendez-vous. Un collaborateur vous rappellera à la date fixée pour remplir votre déclaration avec vous. Attention ! Cette aide n’est possible que jusqu’au 30 juin 2020. Prenez donc rendez-vous au plus vite.

4. Je suis pensionné et, soit je n’ai pas reçu mes papiers de pension, soit je dois payer beaucoup plus que les années précédentes, est-ce normal ? Le Service fédéral des Pensions n’a pas pu envoyer les fiches de pension papier compte tenu du contexte exceptionnel lié au coronavirus. Cela n’a pas d’impact pour votre déclaration ou votre proposition de déclaration simplifiée. Le SPF Finances a bien reçu à temps toutes les données relatives aux pensions qui ont été intégrées dans les systèmes informatiques. Vous pouvez donc : soit remplir votre déclaration via MyMinfin (Tax-on-web)

soit convenir d’un rendez-vous téléphonique avec le SPF Finances Il est possible que le solde de votre calcul d’impôt soit un montant plus important à payer que l’an dernier. C’est dû au fait que, depuis janvier 2019, le montant perçu pour votre pension est plus important qu’en 2018. Toutefois, le montant perçu est certainement plus important que pour l’année 2018. Afin de vérifier, vous pouvez comparer les calculs d’impôt 2018 et 2019 de la manière suivante : Pensions imposables précompte professionnel

impôt à payer En principe, le montant final est plus important pour 2019. En d’autres termes, le montant net de vos pensions devrait être pour toute l’année 2019 supérieur à celui de 2018.

5. Je dois remplir la déclaration d’une personne décédée, comment faire ? Si la personne est décédée en 2019 ou 2020, vous pouvez facilement remplir sa déclaration d’impôt dans MyMinfin (Tax-on-web) en cliquant sur le lien " Remplir la déclaration d’une personne décédée ". Vous accédez à la déclaration en indiquant le numéro national de la personne décédée. Elle sera en grande partie pré-remplie si vous êtes : soit un descendant au 1er ou 2e degré

soit un ascendant au 1er degré

soit son conjoint ou cohabitant légal Plus d’informations sur la déclaration d’impôt lors d’un décès.

6. J’ai entendu parler de l’exonération d’un montant de dividendes, est-ce exact et comment puis-je procéder ? Vous pouvez bénéficier d’une exonération de dividendes à concurrence de 800 euros pour l’année 2019. Il ne s’agit pas d’une exonération de précompte mobilier. Pour bénéficier de cette déduction, vous devez obligatoirement remplir dans votre déclaration le montant du précompte mobilier (les taux vont de 5 à 30% retenu à concurrence de maximum 240 euros par contribuable (800 x 30% taux du précompte mobilier) au cadre VII, code 1437/2437. Si vous faites ce choix, vous ne devez pas remplir le montant des dividendes. Plus d’informations sur l’exonération des dividendes. Si vous avez reçu une proposition de déclaration simplifiée, vous devez modifier votre proposition en joignant de préférence les documents justifiant cette exonération de dividendes.

7. J’ai entendu parler d’un avantage fiscal lié aux assurances protection juridique, est-ce bien exact ? Si vous avez payé des primes d’assurance protection juridique à partir du 1er septembre 2019, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 40% sur un montant de maximum 310 euros par contribuable (montant à mentionner au cadre X, code 1344/2344 de la déclaration). Attention ! Ce contrat d’assurance doit remplir toute une série de conditions sur le plan légal. Par exemple, vous ne pouvez pas en bénéficier si vous avez un simple contrat protection juridique pour votre voiture. Pour bénéficier de la réduction d’impôt, vous devez avoir une attestation 281.63 établie par l’assureur. Cette attestation doit stipuler que votre contrat remplit bien toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal.

8. J’ai un compte bancaire à l’étranger. Dois-je le déclarer ? Quelles sont les conséquences si je ne le fais pas ? Vous êtes obligé légalement de déclarer votre compte à l’étranger. Vous devez le déclarer au cadre XIII de la déclaration (code 1075) ainsi que le titulaire du compte et le pays dans lequel ce compte a été ouvert. Si vous ne déclarez pas votre compte, vous risquez une amende. Si vous avez reçu une proposition de déclaration simplifiée, vous ne devez plus en tenir compte car vous avez l’obligation de rentrer une déclaration soit sur papier soit via MyMinfin (Tax-on-web). Attention ! Vous devez également déclarer ce compte auprès du point de contact central à la Banque nationale de Belgique. Plus d’informations sur les comptes à l’étranger

9. Existe-t-il un âge limite pour qu’une personne soit prise à charge ? Non. Contrairement à l’attribution des allocations familiales (jusque 25 ans), il n’y a pas d’âge limite pour qu’une personne soit à charge d’un contribuable. Plus d’informations sur les personnes à charge.