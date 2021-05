Déclaration d’impôt : les réponses aux 10 questions les plus posées en 2021

Un problème, une question sur votre déclaration d’impôt ? L’opération Allo Impôts de VivaCité avec le SPF Finances est de retour. Un call center exclusif est ouvert jusqu’au jeudi 27 mai à 17h afin de vous aider à remplir votre déclaration. Découvrez les réponses aux 10 questions les plus posées.

, celui-ci a jusqu’au 15 juillet 2021 pour modifier votre proposition via MyMinfin (Tax-on-web).

, celui-ci a jusqu’au 15 juillet 2021 pour modifier votre proposition via MyMinfin (Tax-on-web).

, celui-ci a jusqu’au 15 juillet 2021 pour modifier votre proposition via MyMinfin (Tax-on-web).

Soit via le formulaire papier (si vous avez reçu votre proposition par la poste) : le formulaire doit parvenir au SPF Finances pour le 30 juin 2021.

Soit via le formulaire papier (si vous avez reçu votre proposition par la poste) : le formulaire doit parvenir au SPF Finances pour le 30 juin 2021.

Soit via le formulaire papier (si vous avez reçu votre proposition par la poste) : le formulaire doit parvenir au SPF Finances pour le 30 juin 2021.

Soit via le formulaire papier (si vous avez reçu votre proposition par la poste) : le formulaire doit parvenir au SPF Finances pour le 30 juin 2021.

Soit via le formulaire papier (si vous avez reçu votre proposition par la poste) : le formulaire doit parvenir au SPF Finances pour le 30 juin 2021.

Soit via le formulaire papier (si vous avez reçu votre proposition par la poste) : le formulaire doit parvenir au SPF Finances pour le 30 juin 2021.

via MyMinfin (Tax-on-web)

via MyMinfin (Tax-on-web)

via MyMinfin (Tax-on-web)

Vos données sont correctes et complètes ? Vous ne devez rien faire. Il n’y rien à renvoyer. Aucune confirmation n’est nécessaire.

Vérifiez attentivement si vos données sont correctes et complètes.

Si vous avez besoin d’aide, les collaborateurs du SPF Finances peuvent vous aider par téléphone à vérifier (et si nécessaire à modifier) votre proposition. Téléphonez à votre bureau de taxation (" centre Particuliers "). Le numéro de téléphone est également mentionné sur votre proposition si vous l’avez reçue par la poste.

Vous pouvez vérifier votre proposition à l’aide de la liste des points d’attention les plus fréquents .

Vous ne souhaitez pas attendre ? Votre déclaration ou votre proposition de déclaration simplifiée est déjà disponible en ligne, via MyMinfin (Tax-on-web) .

Les déclarations et propositions de déclaration simplifiées sont envoyées pendant tout le mois de mai.

Cliquez sur " Ma déclaration / Ma proposition de déclaration simplifiée " et accédez à Tax-on-web.

votre carte d’identité, votre code PIN et un lecteur de carte

votre carte d’identité, votre code PIN et un lecteur de carte

soit via

soit via

oit via

oit via

Allez sur MyMinfin .be.

Vous pouvez prendre rendez-vous jusqu’au 29 juin 2021. Un conseil : faites-le aussi vite que possible pour être sûr(e) d’avoir un rendez-vous qui vous convient.

Vous avez déjà un rendez-vous et vous souhaitez l’annuler ou le modifier ? Ou vous avez raté l’appel du SPF Finances ? Téléphonez à nouveau au numéro mentionné sur l’enveloppe de votre déclaration.

Vous recevrez ensuite par la poste un document à signer et à renvoyer pour terminer l’envoi de la déclaration.

Vous recevrez ensuite par la poste un document à signer et à renvoyer pour terminer l’envoi de la déclaration.

Vous recevrez ensuite par la poste un document à signer et à renvoyer pour terminer l’envoi de la déclaration.

Vous recevrez ensuite par la poste un document à signer et à renvoyer pour terminer l’envoi de la déclaration.

Vous recevrez ensuite par la poste un document à signer et à renvoyer pour terminer l’envoi de la déclaration.

Vous recevrez ensuite par la poste un document à signer et à renvoyer pour terminer l’envoi de la déclaration.

Préparez votre carte d’identité et appelez au numéro indiqué sur l’enveloppe de votre déclaration (enveloppe brune). Vous obtiendrez un rendez-vous.

Préparez votre carte d’identité et appelez au numéro indiqué sur l’enveloppe de votre déclaration (enveloppe brune). Vous obtiendrez un rendez-vous.

Préparez votre carte d’identité et appelez au numéro indiqué sur l’enveloppe de votre déclaration (enveloppe brune). Vous obtiendrez un rendez-vous.

Préparez votre carte d’identité et appelez au numéro indiqué sur l’enveloppe de votre déclaration (enveloppe brune). Vous obtiendrez un rendez-vous.

Préparez votre carte d’identité et appelez au numéro indiqué sur l’enveloppe de votre déclaration (enveloppe brune). Vous obtiendrez un rendez-vous.

Préparez votre carte d’identité et appelez au numéro indiqué sur l’enveloppe de votre déclaration (enveloppe brune). Vous obtiendrez un rendez-vous.

Vous souhaitez faire remplir votre déclaration par un collaborateur du SPF Finances ? C’est possible uniquement par téléphone et sur rendez-vous .

c

c

Après l’envoi de votre déclaration : dans Tax-on-web, sous " Mes documents " , cliquez sur le bouton " Calculer " à c ô t é de votre d é claration.

Après l’envoi de votre déclaration : dans Tax-on-web, sous " Mes documents " , cliquez sur le bouton " Calculer " à c ô t é de votre d é claration.

Après l’envoi de votre déclaration : dans Tax-on-web, sous " Mes documents " , cliquez sur le bouton " Calculer " à c ô t é de votre d é claration.

Si vous rentrez votre déclaration via MyMinfin (Tax-on-web) :

me votre fiche de pension dans le courant du mois de mai.

me votre fiche de pension dans le courant du mois de mai.

Vous rentrez une déclaration papier ? Le Service f é d é ral des Pensions vous enverra quand m ê me votre fiche de pension dans le courant du mois de mai.

Vous rentrez une déclaration papier ? Le Service f é d é ral des Pensions vous enverra quand m ê me votre fiche de pension dans le courant du mois de mai.

Vous rentrez une déclaration papier ? Le Service f é d é ral des Pensions vous enverra quand m ê me votre fiche de pension dans le courant du mois de mai.

Vous rentrez une déclaration via MyMinfin (Tax-on-web)

Vous rentrez une déclaration via MyMinfin (Tax-on-web)

Vous rentrez une déclaration via MyMinfin (Tax-on-web) ? Les donn é es de votre pension sont d é j à pr é -remplies.

Vous rentrez une déclaration via MyMinfin (Tax-on-web) ? Les donn é es de votre pension sont d é j à pr é -remplies.

Vous rentrez une déclaration via MyMinfin (Tax-on-web) ? Les donn é es de votre pension sont d é j à pr é -remplies.

Le Service fédéral des Pensions n’envoie plus (sauf exception) les fiches de pension papier .

Vous pouvez déduire le précompte mobilier retenu sur les dividendes pour un montant maximum de 800 euros. Étant donné que le taux maximum du précompte mobilier s’élève à 30%, vous pouvez donc récupérer maximum 240 euros de précompte mobilier retenu (800 euros x 30%). Il est donc préférable d’opter pour l’exonération des dividendes sur lesquels le taux de précompte mobilier le plus élevé a été appliqué.

Si vous avez un compte à l’étranger, vous devez :

le déclarer au point de contact central à la Banque nationale de Belgique , et

le mentionner chaque année dans votre déclaration d’impôt (au cadre XIII, rubrique A).

Vous avez reçu une proposition de déclaration simplifiée et vous avez un compte à l’étranger ? Dans ce cas, votre proposition n’est plus valable et vous devez rentrer une déclaration.

Plus d’informations sur la déclaration des comptes à l’étranger

Vous avez des revenus à l’étranger ? Vous devez les déclarer.

Pour vous aider :