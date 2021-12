Décès du Grand Jojo : les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux

Autres icônes nationales belges de la chanson, Jean-Luc Fonck a partagé deux clichés de ses moments de scène et de télé avec l’interprète de Jules César, tandis que Sandra Kim a loué sa "gentillesse incroyable". "Toujours bienveillant à mon égard… Je me souviens des bons moments partagés avec toi sur les plateaux tv. Ta bonne humeur et ta gentillesse nous manqueras" a-t-elle écrit.

Charismatique et proche des gens, Le Grand Jojo a longtemps écumé les plateaux télévisés pour diffuser sa bonne humeur contagieuse au public.

Les animatrices de Viva for Life, Ophélie Fontana et Sara De Paduwa, ont notamment gardé des souvenirs partagés avec le chanteur brusseleer, qui était passé par le Cube dès la première édition de l’opération. "Tu avais vécu mille vies et il t’en reste tout autant à vivre… quelque part. Merci pour cette joie de vivre, cette musique populaire au sens noble du terme et merci d’avoir tant aimé et mis en avant la Belgique" a déclaré la présentatrice du 13 heures. "Tu nous remontais le moral et nous unissais. On n’a pas fini de t’écouter Grand Jojo !" s’est exclamée l’animatrice du 6-8.

Joëlle Scoriels, qui l’avait reçu dans 69 minutes sans chichis, a quant à elle souligné son mythique accent brusseleer qui "fera encore beaucoup pour l’Histoire de la Chanson". Patrick Weber retient un artiste "humain et passionnant" tandis que le caricaturiste de La Tribune, Pad’r, regrette que "Les farandoles ne seront plus jamais comme avant".