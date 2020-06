Décès de Patrick Poivey, voix française de Bruce Willis et d'autres acteurs de films cultes

C'est l'une des voix les plus connues du doublage français qui s'en est allée le 16 juin. Patrick Poivey était la voix française officielle de Bruce Willis.

Patrick Poivey est décédé à l'âge de 72 ans. Ce nom est sans doute peu familier du grand public et pourtant... il était la voix française de l'acteur américain Bruce Willis. Patrick l'a doublé dans tous ses films et dès les débuts de l'acteur hollywoodien, dans la série Clair de Lune.

Le comédien français au timbre si particulier a aussi doublé d'autres acteurs célèbres pour des films célèbres comme Tom Cruise, notamment pour les films cultes Top Gun et Rain Man ou encore Mission Impossible, mais aussi Charlie Sheen dans Wall Street, Mickey Rourke dans son film le plus culte, Neuf semaines et demi. Patrick Poivey a aussi doublé plusieurs acteurs dans des grandes séries comme Don Johnson dans Deux flics à Miami ou Kyle MacLachlan connu pour ses rôles dans Sex & The City et Desperate Housewives et a prêté sa voix dans des dessins animés comme La Belle et le Clochard.