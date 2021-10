Décès de Jacques Pradel dit Rita Brantalou, chanteur et musicien d’Au Bonheur des Dames

C’est une disparition qui est passée presque inaperçue : cet été, Jacques Pradel (à ne pas confondre avec son homonyme, le célèbre journaliste français né en 1947), plus connu sous le nom de Rita Brantalou , nous a quittés à l’âge de 73 ans. C’est ce que rapporte Le Figaro dans son 'Carnet du jour', rubrique sous laquelle ses proches ont écrit que l’artiste leur "a faussé compagnie dans la nuit du 20 juillet 2021, sans doute pour retrouver Coluche !".

Le rockeur et humoriste est décédé depuis le 20 juillet dernier selon une rubrique du Figaro de ce 30 septembre. Un hommage lui sera rendu ce 2 octobre à Paris.

Connu pour avoir été guitariste, bassiste, chanteur et cofondateur du groupe de rock parodique français Au Bonheur des Dames, il a également multiplié les activités artistiques : il était aussi humoriste pour l’émission Cocoricocoboy sur TF1, dessinateur, auteur de théâtre ou encore cinéaste.

Au Bonheur des Dames s’était particulièrement illustré en 1974 avec la chanson Oh les filles, parue sur l’album Twist, une reprise d’un titre de 1962 du groupe Les Pingouins. Active depuis les années 1970, la formation française se sépare dans les années 1980, éprouvant des difficultés à obtenir les droits de sa chanson. Elle se reforme à plusieurs reprises dont la dernière fois en 2016 et 2017 pour la tournée Age tendre aux côtés notamment de Sheila et Gérard Lenorman.

Son épouse Danyèle, sa fille, son petit-fils, sa famille et ses amis lui rendront un dernier hommage ce 2 octobre à la basilique Notre-Dame du Perpétuel-Secours à Paris.