Décès de Gérard Filippelli des Charlots : retour sur les grandes œuvres du groupe

L’acteur, chanteur, compositeur et scénariste français Gérard Filippelli nous a quittés ce 30 mars à l’âge de 78 ans.

On a appris le décès de Gérard Filippelli, dit Phil, connu pour son activité au sein au groupe de musique humoristique Les Charlots qui a fait rire des millions de gens dans les années 1970 et 1980. C’est le réalisateur et journaliste Gilles Botineau qui a annoncé la funeste nouvelle sur Twitter.