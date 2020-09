Décès d'Annie Cordy : "Elle incarnait toutes les valeurs de la Belgique"

Annie Cordy nous a envoyé la musique pendant plus de 65 ans et elle savait tout faire, commente Bruno Tummers. Elle nous a enchantés en chanson, elle a été meneuse de revue, elle a joué au théâtre, elle a fait du cinéma, de la télévision, doublé des dessins animés et j’en passe. C’était une artiste multifacettes qui fait partie de nos vies, du plus petit au plus âgé et notre enfance est accrochée à son sourire.

"C’est toute ma jeunesse, mon papa faisait tous les articles en bois pour un artiste peintre. Dans son atelier il y avait plein de copeaux de bois, ils s’amoncelaient dans l’entrée. Petite fille, j’allais me mettre dans ses copeaux de bois, on était bien là-dedans. L’odeur du bois, pour moi c’est mon père . Ça ne se perd pas, c’est formidable."

Son arrivée à Paris

C’est en 1950 qu’Annie s’installe à Paris pour devenir meneuse de revue au Lido. Au micro de Bruno, elle livrait ses premières impressions sur son arrivée dans la ville des lumières :

"Déjà avant j’avais de la pression surtout ! Quand on m’a demandé de venir à Paris je me suis dit 'moi je suis bien chez mon papa et ma maman, je ne veux pas aller à Paris' [rires]. J’étais dans mes petits souliers quand je suis arrivée à Paris."

Adoptée du public français, Annie Cordy sera une des premières artistes belges à être populaire en France.

"Ce qui est formidable c’est que j’avais été engagée par le Lido de Paris, qui n’est pas reconnu par le vrai peuple de Paris parce que le peuple de Paris ne va pas au Lido, ceux qui y vont ce sont des étrangers qui viennent d’ailleurs. Il a fallu que je me défende, raconte Annie. On m’a demandé de faire une radio, une deuxième radio… Ce qui a fait que le vrai public français qui n’allait pas au Lido probablement parce qu’ils n’avaient pas les moyens, a appris à me connaître, et après à m’apprécier. Je me suis fait à eux, ils se sont faits à moi et on ne s’est pas quitté."

Malgré tout, Annie est restée Belge dans son cœur jusqu’à la fin.