De supers idées de stage pour les ados avec l'Adeps

Cet été, l’Adeps s’intéresse tout particulièrement aux ados avec de nouvelles propositions de stages et ce, suite aux résultats d’une enquête visant à mieux cerner leurs attentes.

4 grandes nouveautés seront proposées cet été :

Le stage " je sauve une vie ".

Ce stage s’adresse à des ados âgés de 15 à 17 ans. Chaque jour durant 3h00, ils découvriront le schéma à suivre au cours de tout type d’intervention afin d’administrer les premiers soins efficacement et en toute sécurité, ainsi que la manière de communiquer les informations pertinentes aux services de secours. (CS LLN pour un coût de 104,30 € en externat, de 241,10 € pour l’internat)

Le stage " objectif permis de conduire ".

Chaque jour durant 3h00, les enfants amélioreront leur connaissance du code de la route et recevront des leçons sur la sécurité routière lors de séances théoriques. Ils pourront mettre en application, dans la circulation routière, ce qu’ils ont vu lors des sessions théoriques et se familiariser avec les différents panneaux de la circulation routière en te déplaçant à vélo dans les alentours du centre. A la fin du stage, une simulation d’examen du permis théorique sera faite. CS LLN, BXL, SPA, JAMBES, LOVERVAL pour des ados de 15 à 17 ans. 82,5 € en externat, 221,80 € en internat.

Le Zap multi mi-temps.

Ce stage est destiné aux ados qui veulent faire un peu de sport pendant les vacances mais qui souhaitent également profiter de leur matinée ou de leur après-midi. On leur propose un cocktail d'activités sportives nouvelles et diverses aussi bien collectives qu'individuelles à l'intérieur ou à l'extérieur (tennis de table, tennis, escalade, course d'orientation, badminton, sports ballons, et bien d'autres encore). CS SPA, JAMBES, BXL, LOVERVAL, LLN pour des enfants de 12 à 17ans. Prix : 29,30 €

L’Académie des sports.

5 jours … 5 disciplines.

Sports individuels ou collectifs, d’intérieur ou d’extérieur !

Quotidiennement, les ados seront pris en charge par un moniteur spécialisé et breveté par la Fédération Francophone de la discipline concernée.

Au menu : badminton, équitation, judo, tir à l’arc et volley-ball. Prix : 199 € en internat, 57,50 € en externat

Comme l’année dernière, nous poursuivons les " Zap " sports, entendez zapping qui sont des stages qui jouent la carte de la diversité au travers de différentes thématiques comme : Zap danse, aventure, nature, fitness, aquatique, etc….. C’était également une demande expresse de nos ados, les stages Zap multi focus sont renouvelés. Il s’agit de stages multisports dont une activité est donnée chaque jour de la semaine : escalade, tir à l’arc, futsal, fitness kayak, rugby, vtt etc.

Retrouver toutes les informations sur le site www.sport-adeps.be