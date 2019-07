De la peinture magique et un carnet pour exprimer ses émotions: les deux coups de coeur de Florilège

Chaque semaine, Violaine du magasin Florilège à Mons vient nous donner de bonnes idées pour occuper les enfants durant les vacances.

Les coloriages avec de l’eau :

Il s’agit de peindre avec de l’eau dans le livre, sur des dessins blancs, et la couleur apparaît par magie. Il existe des modèles de livres avec de simple pinceau à tremper dans de l’eau. Mais il y a des modèles plus intéressants, surtout pour les plus petits : Pinceau magique aux éditions Gründ et Mes dessins magiques aux éditions Ballon.

Ces livres, tout cartonnés, sont accompagnés d’un petit pinceau muni d’un réservoir.

Sur une page, on trouve un tableau blanc à peindre. Au passage du pinceau, les couleurs se révèlent sur les jolies illustrations détaillées.

L’autre page raconte la scène, elle invite également les enfants à répondre à une question d’observation.

Chaque livre contient 6 décors magiques à peindre.

Ces petits livres peuvent être emportés partout (au restaurant, en voiture, chez des amis…). Aucune tâche n’est possible puisque les enfants n’utilisent que de l’eau qui se trouve dans le réservoir du pinceau.

Les pages sont en cartons épais, elles ne s’abîment pas au contact de l’eau. Une fois la page sèche, les dessins redeviennent blancs. On peut recommencer à l’infini.

La reliure à spirales est très pratique et permet au livre de rester bien ouvert. Pour les éd. Gründ, il y a une petite pochette qui est accrochée au livre et qui permet de ranger le pinceau. C’est très pratique pour ne pas perdre le pinceau. Les éd. Ballon n’ont pas cette astuce.

La taille du pinceau permet une bonne prise en main par les plus petits.

Les vacances sont là et on cherche de quoi occuper les plus jeunes en voiture. C’est une solution idéale.

A partir de 18 mois.

Tu es vraiment formidable, de Lucile Ahrweiller, éd. Hachette enfants, 2017

La fin de l’année scolaire n’a peut-être pas été facile pour tous les enfants. Le stress, les disputes, les difficultés scolaires, la fatigue… peuvent saper le moral et donner à l’enfant une mauvaise opinion de soi.

Ce carnet fait vraiment du bien, pour donner confiance en soi et en la vie. C’est un carnet unique et bienveillant à personnaliser et à conserver toute la vie. Il peut être consulté en cas de coup de mou.

9 messages forts sont illustrés par des saynètes à commenter avec son enfant et un espace libre pour dessiner, écrire et s’approprier ce message.

Tu es une belle personne,

Tu as le droit de te tromper,

Tu as de nombreux talents,

Tu es entouré(e) d’amour

Il y a tant de manières d’être formidable.

Petits ou grands, ces talents font de chacun de nous une personne unique et précieuse.

Se tromper, c’est se donner le droit d’essayer et la chance de mieux faire la prochaine fois.

Il y a tellement de personnes qui t’aiment et t’accompagnent dans la vie, chaque jour.

A partir de 5 ans, accompagné d’un adulte, et jusque 10-12 ans.

Retrouvez ces idées et bien d'autres à la librairie Florilège de Mons.