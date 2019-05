David Jeanmotte est notre porte-parole à l'Eurovision 2019

Le chroniqueur relookeur vedette a été choisi pour annoncer les points au nom de la Belgique lors du 64e Concours Eurovision de la Chanson à Tel Aviv. "J'ai l'impression d'aller au mariage de Kate et William", nous confie David dans une interview à son image, stylée!

Grande première pour David Jeanmotte, le célèbre relookeur belge mais également chroniqueur de l'émission "Le Grand Cactus", aura l'honneur d'annoncer le vote belge au plus grand show mondial, le Concours Eurovision de la Chanson 2019 !

Un décision qui le ravit autant qu'elle l'étonne: "J'ai été surpris et en même temps, très honoré ! Je me suis dit pourquoi moi ? Pourquoi pas d'autres animatrices RTBF qui ont, selon moi, plus le profil "Eurovision"? On m'a confié que c'était quelqu'un comme moi qui était recherché. Quel honneur !"

Avec sa bonne humeur légendaire et le sourire contagieux, David sera donc le visage de la Belgique. Comme chacun des porte-paroles des 41 pays participants, il aura pour rôle, lors de la finale, de donner uniquement les votes des jurys de professionnels. Depuis 2016, le télévoting est énoncé séparément pour apporter plus de suspense à l’émission. Les porte-paroles ne dévoilent que le nom du pays ayant obtenu 12 points par leurs jurys nationaux. Ce sont 26 pays qui participeront à la finale le 18 mai (le pays hôte, le big five c'est-à-dire les 5 pays les plus contributeurs et les 20 pays qualifiés lors des demi-finales). Mais ce sont les 41 pays participants qui voteront lors de la grande finale. Le vote de la Belgique sera donné en 26ème position juste après l’Allemagne et avant la Suède.

Lisez l'interview complète de David à ce sujet sur le site RTBF TV.