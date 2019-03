David Hallyday publie son nouveau single "Eternel" !

C'est quasi un an jour pour jour après le décès de son père que David Hallyday a publié "J'ai quelque chose à vous dire", un treizième album cathartique écrit et composé dans la douleur pour tenter de faire son deuil et se reconstruire.

On en a déjà découvert "Ma dernière lettre", un premier single qui parlait du 5 décembre 2017, jour de la mort de Johnny Hallyday.

Le nouveau single s'intitule "Eternel", il sonne très fort comme du Imagine Dragons et explore évidemment les mêmes thématiques, découvrez-le tout de suite ci-dessus ou retrouvez également David Hallyday dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !