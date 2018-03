David Guetta est de retour en compagnie de Sia !

Ces deux-là sont en passe de devenir inséparables ! Leur première collaboration remonte à 2012, "Titanium" était devenu un hit planétaire cette année-là !

Forts de ce succès, ils ont continué de nous livrés des tubes à intervalles réguliers : on se souvient de "She Wolf" ou encore plus récemment de "Bang my head".

David Guetta et Sia réactivent la formule magique cette année et nous livrent "Flames" !

On vous propose de le découvrir tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité !