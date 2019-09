Ce n'est pas la peine de viser d'emblée des clubs de sport et des performances... On peut déjà commencer par faire ou refaire du sport entre amis et aussi seul parfois pour se retrouver face à soi-même... Un peu de course à pied, de vélo, de marche.

Reprendre une activité sportive peut se faire à tout âge. La base c'est de travailler l'endurance du corps, c'est à dire le cardio. On ne va pas se mettre à courir tout de suite, mais on va commencer par marcher puis on va intensifier le mouvement avec les escaliers, la marche rapide...

Dans le sport, tout est question d'objectif : condition, physique, perte de poids, se sentir mieux dans sa peau, se libérer l'esprit...

Et au-delà de l'activité physique proprement dite, il est important d'équilibrer l'alimentation : hydrates de carbone (pain, pâtes, riz) et protéines.