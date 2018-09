Dans le secteur de l'assurance, il existe différentes ressources qui peuvent intervenir

À Genappe Mireille a sauvé ses voisins d’un incendie en allant frapper à leur porte en pleine nuit pour les faire évacuer. Elle a tapé tellement fort qu’elle s’est blessée et son assurance refuse d’intervenir estimant qu’elle s’est mise elle-même en danger. Avec cette info, est-ce que vous y réfléchirez à deux fois avant d’aider quelqu’un ?

L’histoire de Mireille est racontée dans La DH ce matin. Si elle vient d’être récompensée par sa commune pour son acte, elle se retrouve face à un problème avec son assurance. Lorsqu’elle constate un incendie en face de chez elle en pleine nuit, elle appelle les pompiers puis va frapper aux portes de ses voisins pour les faire évacuer. Elle frappe tellement fort avec ses mains et ses pieds qu’elle se blesse et est emmenée à l’hôpital. Depuis, son assurance refuse d’intervenir estimant qu’elle s’est elle-même mise en danger. Avec cette info, est-ce que vous y réfléchirez à deux fois avant d’aider quelqu’un ?

Wauthier Robyns, porte-parole d'Assuralia - Fédération des assurances : " Je ne crois pas que cela soit quelque chose de si courant. Ici, je crois que cette personne fait appel à une assurance qui couvre les soins de santé. Et, à partir du moment où une compagnie d'assurance refuse de prendre en charge des frais et qu'on a des arguments à faire valoir, à ce moment-là, il faut savoir que chaque compagnie d'assurance a un service d'accueil des réclamations qui peut reprendre le dossier et le revoir. Dans ce cas-ci, la question va être de savoir si la personne a agi tout simplement dans le cadre d'un libre choix ou si cette personne a porté assistance à personne en danger. Se mettre en danger, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à titre de simple loisir personnel. On le fait parce que c'est un devoir ".

Selon Wauthier Robyns, un assureur peut toujours refuser d'intervenir : " C'est valable quand il s'agit d'un cas qui est exlu sur la base d'une exclusion du contrat mais dans un cas comme celui-ci je crois que ça vaut la peine de porter le cas au service d'accueil des réclamations dans la compagnie concernée pour dire que, dans un premier temps, le dossier a été refusé mais qu'il faut l'examiner en partant du principe que la personne a porté secours à quelqu'un ".