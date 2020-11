Danitza Athanassiadis de la série "Unité 42" nous parle de son handicap dans "C'est pas du cinéma"

C'est pas du cinéma : Danitza Athanassiadis - Le handicap au cinéma ! - 12/11/2020 Danitza Athanassiadis est sourde de naissance. Elle est chargée de communication et des médias chez Info-Sourds. Elle est également comédienne et a joué dans Unité 42, le rôle de médecin légiste. Avec Danitza nous parlerons de la famille Bélier, mais également plus généralement de la place des sourds dans l’audiovisuel, dans la vie de tous les jours. Danitza nous fera part de quelques incohérences récurrentes et touchantes dans les films et séries. "C'est pas du cinéma" est un podcast qui donne la voix aux personnes en situation de handicap. Dans leur représentation dans la fiction et les médias en général : quelles approches, quels chemins empruntent les cinéastes, les réalisateurs pour nous parler du handicap ? Le font-ils de manière réaliste ? Surhumaine ou misérabiliste ? Ces démarches sonnent-elles justes aux yeux des personnes concernées ? Écoutons comment les personnes handicapées se projettent dans les oeuvres audiovisuelles contemporaines. Au fil des épisodes, sur base d’extraits de films choisis, essayons de comprendre comment les grands thèmes de notre société qui se dit ‘normale’ se conjuguent avec cette autre normalité. Production exécutif, narration et reportage : Audry Hantson Mixage sonore et musique originale : Michaël Dubois