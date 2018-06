Cyril a pris de la hauteur

Venue de l'alpinisme il y a plus d'un siècle, l'escalade est devenue une discipline à part entière. Au début des années '90, quelques amoureux des falaises "bricolent" des surfaces de grimpe à l'intérieur pour garder la forme pendant les périodes creuses avant de retourner en falaise. Plus de cordes rigides nouées autour de la taille des alpinistes pionniers, le grimpeur d'aujourd'hui profite de toute une gamme d'un matériel spécifique pour lui assurer confort et, surtout, sécurité dans sa pratique. Pour l'essentiel du grimpeur débutant, il suffira d'un baudrier, d'un mousqueton, d'un descendeur autobloquant – le grigri étant le plus utilisé – d'une bonne paire de chaussures pas trop grandes ou de chaussons et d'un partenaire sympathique et attentif à mettre à l'autre bout de sa corde !

Un sport complet

L'escalade est un sport complet qui sollicite tous les muscles mais permet aussi de développer la concentration, l'audace, la confiance en soi et dans l'autre. Le but est simple : commencer à terre et aller le plus haut possible sans tomber. En cas de chute, pas de problème. Quelques techniques simples permettent de grimper en toute sécurité, il suffit d'y être attentif en permanence.

Dans les salles d'escalade, des spécialistes choisissent des prises d'une couleur et les fixent au mur, imaginant ainsi une voie de grimpe où les mouvements sont induits par la position des prises successives. Du 3 (très facile) au 8C+ (très, très difficile), les niveaux de difficulté permettent à tous de trouver des défis à leur hauteur. Le débutant choisit une portion de mur où les prises sont grosses et nombreuses et grimpe en prenant tout ce qui est à portée de main et de pied. Progressivement, son niveau évoluant, il va choisir une voie d'un niveau de difficulté qui lui convient et n'utilisera plus que les prises correspondant à sa voie. Cependant, la manière dont chacun passe d'une prise à l'autre est très variée car variable avec les caractéristiques morphologiques. C'est ce qui fait d'un grimpeur un sportif libre et créatif !