Cultivez de la Mélisse, vous aurez une tisane aux multiples vertus à portée de main

Les Vertus de la tisane de Mélisse

Cultiver de la Mélisse, vous aurez une tisane aux multiples bienfaits à portée de main - © AnitaBen - Getty Images

Une tisane pourquoi ?

Il y a beaucoup plus d’avantages à retirer d’une bonne tisane biologique que d’un comprimé de vitamine affirme Marianne Beacon, herboriste chez Elderberry Herbals à Peterborough, en Ontario. Quant à Marcia Dixon, une herboriste de Toronto, elle nous conseille d’infuser la tisane dans un récipient couvert: pour ne pas perdre l’avantage des huiles essentielles." Autrement, dit-elle, la pièce embaumerait, mais vous ne profiteriez pas des vertus médicinales de la tisane.

En buvant de la tisane tous les jours, vous pouvez transformer de façon significative votre humeur, votre peau, votre sensation de bien-être et votre énergie.

Une tisane aux vertus plurielles

La tisane de Mélisse a des vertus assez larges allant de l’impact positif sur le système respiratoire en passant par l’appareil circulatoire, les problèmes digestifs ou encore les états de nervosité. L’infusion de mélisse est calmante et apaisante, c’est pourquoi elle est souvent utilisée en cas d’insomnie, de stress. On la recommande également en cas de vertiges. La mélisse contribue vraiment à remonter le moral et en ce confinement, c'est peut-être bien la pante à cultiver chez soi. Elle convient bien pour les coups de blues et aide aussi à mieux se concentrer, elle est sans danger pour les enfants et prévient les cauchemars lorsqu’on la prend avant d’aller au lit. On peut la servir comme un thé glacé et l’assaisonner avec du citron ou du sirop d’érable ou du miel.

Cette plante est une petite pharmacie a elle toute seule !

Il faut cependant bien cueillir les feuilles pour vos tisanes avant que la plante ne soit montée en fleur pour vous assurer de ses vertus comme le souligne "consoglobe.com".

Une tisane comment ?

Il faut toujours laisser infuser entre 10 à 15 minutes pour que toutes les propriétés de la plante se révèlent.

Voici une recette Grand-Mère:

Ingrédients : 2 c. à café de feuilles de mélisse - 150 ml d’eau

Faites chauffer l’eau dans une casserole. Hors du feu, jetez-y les feuilles de mélisse. Laissez infuser pendant 10 minutes. Buvez une à trois tasses par jour.

Et d'ajouter : A votre toute bonne SANTE !