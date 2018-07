Crystal Waters avait écrit son tube "Gyspy Woman" pour quelqu'un d'autre !

Née en 1964 à Philadelphie, Crystal Waters connait une jeunesse normale et part étudier l'informatique à l'université. Elle décroche un job comme technicienne informatique à Washington où elle élève paisiblement ses deux filles.

En 1987, elle commence à travailler dans l'ombre dans le milieu de la musique en écrivant quelques titres pour d'autres artistes dont un certain "Gypsy Woman" en 1989 qui était destiné à la chanteuse "Ultra Naté" (qui cartonnera plus tard en 1997 avec "Free").

Bluffés par la démo de la chanson enregistrée par Crystal Waters, les producteurs décident de garder sa voix et la signe pour ce titre unique qu'ils enregistrent en 1990!

Bien vu, le refrain entêtant "La Da Dee La Da Da" de Gyspy Woman fait un carton planétaire et deviendra un an plus tard l'un des tubes de l'été 1991.

Ce titre est considéré aujourd'hui comme un classique indémodable de la house music.