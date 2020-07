Créez vos glaçons floraux pour votre rituel beauté

Tonifier sa peau dès le matin est un excellent rituel beauté à adopter. On connaît tous les bienfaits du froid et de ses effets vasoconstricteurs favorables pour la circulation sanguine du visage et du corps.

Les plantes bio quant à elles offrent leurs vertus en bonus suprême à ces toniques naturels et rafraîchissants pour une peau plus éclatante que jamais.

Créer ses glaçons floraux est ludique, vous pouvez laisser libre cours à votre inspiration, selon aussi les plantes dont vous disposez et votre type de peau.