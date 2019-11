Créer son baume à lèvres 100% naturel !

Les baumes à lèvres du conventionnel renferment bien souvent des molécules chimiques nocives (parabens, dérivés de pétrochimie etc.). Ces produits ont été épinglés il y a peu par Test Achat qui a contrôlé près de 21 baumes à lèvres et les résultats sont pas très reluisants... Pas moins de 15 de ces produits se révèlent être nocifs pour notre santé!

Du baume au coeur...

Pour se remettre de ces résultats alarmants, on vous propose ici une recette 100 % naturelle facile à réaliser pour un baume à lèvres douceur. Pour cette recette, nul besoin d’être un petit chimiste , seuls quelques ingrédients sont utiles, très peu d’ustensiles et quelques minutes suffiront pour sa confection. Le plaisir en sera d'autant plus grand que votre santé en sera préservée. Économique et naturelle, voici l'une des recettes pour la réalisation de votre baume à lèvres.

Ingrédients pour un petit pot de 10 ml environ :

1 CAC de beurre végétal pur (beurre de karité ou de cacao)

1 CAC d’huile végétale (huile de noyau d’abricot, huile d’amande douce, huile d’olive, huile de coco, huile de carotte)

½ CAC de cire en paillettes de (candelilla, carnauba, abeille, riz) et 2 gouttes de vitamine E ou d’huile de germe de blé

En option : 2-3 gouttes d’huile essentielle ou d’arôme naturel.

Allez on y va...

Dans un bol, versez le beurre végétal, l’huile végétale et la cire. Chauffez doucement l’ensemble au bain-marie. Mélangez de temps en temps le mélange jusqu’à ce qu’il soit bien fondu. Une fois le tout fondu, ajoutez la vitamine E (ou l’huile de germe de blé) et éventuellement les ingrédients optionnels. Mélangez bien. Versez le tout dans un petit pot parfaitement propre et laissez reposer à température ambiante jusqu’à ce que le baume soit parfaitement solidifié.

Vous y prenez goût ? Alors on y retourne ...

Voici une autre variante version baume à lèvres orange et miel - une recette DIY - My Rainy Days/ Un vrai délice qui rendra vos lèvres gourmandes.

Vous voici prêt pour être en mode automne-hiver en toute quiétude avec ces produits 100 % naturels et fondants du plaisir de les avoir confectionnés vous-mêmes !