Coupe du monde: Krefel dit se réjouir de rembourser ses télés vendues!

Pour célébrer son 60ème anniversaire, Krefel a lancé une promotion spectaculaire. Rappelez-vous, la chaine de magasins d’électroménagers s’est engagée à rembourser les écrans plats vendus aux clients avant le 17 juin à condition ; qu’ils se soient inscrits sur leur site et que nos diables parviennent à marquer plus de 15 goals !

Avec 12 buts marqués lors de ces 4 derniers matchs face au Panama (3-0), la Tunisie (5-2), l’Angleterre (1-0), et le Japon (3-2), l’équipe belge n’est plus qu’à 4 buts de l’objectif … De quoi se demander comment cette nouvelle est perçue du côté de chez Krefel. Et figurez-vous que d’après le directeur marketing Bernard Hubert " Chez Krefel, on est super excité, super motivé ! On n’attend que ça, on attend les buts avec impatience "

Si l’objectif est rempli, comment vont t’il rembourser ?

Rassurez-vous, ils ne sont pas fous ! Bernard Hubert nous explique qu’ils ont souscrit une assurance par rapport à ce risque. Même s’il souligne que ce n’est pas un risque mais plutôt une bonne nouvelle si nos diables marquent au moins 16 goals !

Côté chiffres ?

Sans donner de chiffres précis, le chaine de magasins affirme qu’elle est très satisfaite de son action. Elle se dit prête à rembourser tous ces clients, ce qui équivaut à une somme de plusieurs millions d’euros !

Tant mieux car Dries Mertens, lui-même, a affirmé qu’il ferait tout pour que l’on rembourse les télévisions de ses potes.