Ce samedi, c’est le coup d’envoi du Tour de France 2019.

Au départ de notre capitale, les coureurs traverseront aussi la Flandre, le Hainaut et le Brabant wallon. Butte du Lion de Waterloo, Mur de Grammont, Plan incliné de Ronquières, ou encore l’Abbaye de Villers la ville… Autant de beautés classées au Patrimoine belge, que vous pourrez voir et revoir en un clic

Partez à la découverte, en vidéos, de quelques-uns des beaux plus coins de notre Belgique, vus à la loupe du Tour de France. Ne ratez par non plus, communes par communes, tous les faits marquants de cette première étape dans le public au départ, à l’arrivée et sur l’ensemble du parcours.