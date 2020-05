Côté cuisine, côté salle de bains, la crédence : c'est tendance !

Elle s’affiche partout, elle se placarde en nos cuisines, en nos salles de bains, elle fait l’unanimité, elle est facile à installer et confère une tout autre ambiance à votre espace cuisine ou salle de bains. À la fois esthétique et fonctionnelle, elle peut être conçue dans une multitude de matériaux comme du carrelage, de l’ardoise ou encore de la brique, et se décline dans de nombreux coloris. Elle est de tous les motifs, elle est adhésive, en carreaux ciment ou en version carrelage, en imitation brique, béton, bois, marbre, ... C'est l’astuce déco par excellence. La crédence, c’est on ne peut plus tendance. Parce qu’elle va sublimer votre espace cuisine ou votre salle de bains en donnant un petit cachet, en créant une nouvelle ambiance design, rétro, classique ou contemporaine, selon vos envies du moment. Facile à placer, elle permet de relooker votre intérieur très facilement, effet garantit et ce, à un tout petit prix.

Côté cuisine

Les crédences les plus prisées pour le moment sont celles en carreaux de ciment, cette tendance se décline d'ailleurs sur nos revêtements de sol pour jouer le raccord déco. Ainsi une cuisine neutre, blanche par exemple sera rehaussée d'une crédence murale carreaux de ciment et, en guise de rappel graphique, vous pourrez apposer le même motif au sol ou en partie. Les crédences unies imitation carrelage ou ciment, les crédences graphiques, vintage qui sont très tendance, ou encore les crédences imitation bois qui traversent toutes les époques viendront conférer un peu de fantaisie ou de chaleur dans votre cuisine. Pour la pose, il suffit de nettoyer correctement votre mur de cuisine et de s'assurer que celui-ci est parfaitement lissé. Procédez à la mesure et à la découpe de la crédence, il ne vous reste plus qu'à la coller, ou la fixer s'il s'agit d'une matière adhésive. Le tour est joué, votre cuisine a changé de visage grâce à cette petite astuce qui fait grand effet.

Côté salle de bains

Comme pour la cuisine, assurez-vous que la crédence qui a votre préférence, votre coup de coeur est bien adaptée à votre salle de bains et qu'elle est donc résistante aux milieux humides, aux éclaboussures d'eau. Là aussi, il suffit d'un tout petit rien pour créer une ambiance cosy ou design à votre pièce. Un choix qui sera orienté selon la luminosité de votre espace, selon son volume, selon le coloris de votre mobilier. Le procédé est le même que pour la cuisine : assurez-vous que votre mur soit parfaitement propre et lisse, mesurez, découpez, posez. Voilà qui est fait. On se demande parfois pourquoi l'on a mis autant de temps à changer nos lieux de vie alors que ces petites astuces toutes simples vous donnent l'impression d'avoir changé de lieu de vie. L'effet est bluffant. Le home staging est très tendance. La crédence fait partie de ces solutions déco à moindre coût et qui font bien des heureux. A vous de jouer !