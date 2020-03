Coronavirus, Vivacité adapte ses programmes

De 6h à 8h, Olivier Colle animera une matinale commune et unique pour toutes les régions. Un seul animateur, mais du contenu en provenances des quatre coins du pays!

De 8h à 9h, Vivacité joue la complicité avec La Première et La Une en rejoignant Le 6-9 ensemble . Une émission qui aura commencé dès 6h avec Sara De Paduwa (en alternance avec Julie VanH) aux commandes. Dans cette dernière heure, vous retrouvez le 8h00 de Christophe Grandjean, le Cactus, le Zap Télé de Sara et un invité par téléphone qui viendra partager son expérience du confinement.