Coronavirus : "Il faut absolument garder un rythme scolaire!"

Ce matin dans La DH, une enseignante intervient à propos de la période particulière que les enfants vont vivre dans les prochaines semaines. Habitués à retrouver quotidiennement leurs amis à l’école, ils vont devoir faire face à une longue absence à une période inhabituelle. Si certains professeurs ont donné du travail à réaliser à domicile, la spécialiste explique ce matin que vu la situation particulière et le stress que cela peut engendrer chez les plus jeunes, les élèves ont besoin de souffler.

"Ce ne sont pas des vacances!"

Christina s'est exprimée sur notre antenne depuis Lessines : "Pour moi ce ne sont pas vraiment des vacances. Je trouve qu'ils devraient quand même avoir du travail à la maison, au moins quelques heures pour ne pas perdre le contact. C'est possible que ça ne soit pas envisageable pour tous les enfants mais ceux qui en ont l'occasion... Nous avons quand même pas mal de parents qui ont fait des études ainsi que des études supérieures et qui peuvent expliquer certaines choses aux enfants. Cela leur permettrait aussi de se rendre compte de ce qu'ils font à l'école et de s'occuper d'eux. Ce sera également l'occasion de voir si l'enfant a compris la matière. Si ce n'est pas le cas, les parents pourront en parler aux professeurs à la rentrée".