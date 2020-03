Coronavirus : "Fermer les écoles, c'est l'étape suivante... il y a d'autres choses à faire avant!"

Sur les réseaux sociaux, une pétition est en train de circuler pour demander au gouvernement de fermer tous les établissements scolaires du pays pour lutter contre la propagation du coronavirus. La situation est analysée en temps réel dans notre pays et pour l’instant, il a été estimé que cette mesure n’était pas nécessaire ce qui n’a pas empêché plus de 17 000 personnes de déjà rejoindre cette demande.

"Pour le moment, je ne veux pas cédér à la panique!"

Les avis étaient partagés ce matin à l'antenne...

Mélanie de Amay a deux enfants de 6 et 4 ans. Elle ne veut pas tomber dans la psychose et souhaite que ses enfants continuent d'aller à l'école : "Non, je n'ai pas peur de les mettre à l'école. Nous avons eu une bonne communication au niveau de la direction, des mesures qui sont prises, ils ont responsabilisé les parents qui reviendraient peut-être des zones infectées. Ils ont aussi responsabilisé par rapport aux éventuels symptômes et la situation est expliquée aux enfants. Pour l'instant, je n'ai aucune inquiétude. [...] Personnellement, je travaille, mon mari aussi et nous n'avons aucune solution de garde. Tant que la situation n'est pas alarmante dans ma région, dans mon école, qu'il n'y a pas de cas ou de suspicion de cas, nous continuons à vivre. […] Les congés ne sont pas à rallonge et les congés sans solde non plus. Il faut prendre les mesures nécessaires si elles s'avèrent utiles mais pour le moment, je ne cède pas à la panique".

Il faut fermer les écoles, il faut avancer parce que si on continue, on va arriver au même stade qu'en Italie !

Maria de Montigny-le-Tilleul ne partage pas du tout l'avis de Mélanie. Ce matin, elle n'a pas conduit sa fille à l'école : "Je garde ma fille à la maison jusqu'à la fin de la semaine car je ne me sens pas bien depuis mon retour d'Italie il y a huit jours. Nous n'avons pas été contrôlées et maintenant, il est trop tard. Il faut fermer les écoles ! Il faut avancer parce qu'on va arriver au même stade que l'Italie. Pour l'instant, ma fille n'a pas encore de symptômes, c'est pour ça que je préfère la garder près de moi mais je tousse même si je n'ai pas de température. Il faut que chacun reste chez soi, il faut être très vigilant, sortir que si c'est nécessaire et éviter les lieux publics. Il faut bouger et prendre sur soi !".