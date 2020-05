Aldebert est la Star des enfants, ils l’adorent, ils l’adulent et ils furent gâtés dernièrement car pour fêter ses dix ans d’enfantillages, le chanteur avait refait une compile des meilleurs titres de son répertoire avec en bonus de nouveaux invités comme : Claudio Capéo, Brigitte, Kids United Nouvelle Génération, Gauvain Sers, Les innocents et bien d’autres ! Après 10 ans d’enfantillages, c’est sous la note solidaire que l’on retrouve l’idole des enfants avec ce titre "Corona Minus". Voilà la mission donnée aux petits héros du quotidien : nous défendre pour l’éliminer, ce satané virus ! A la suite du déconfinement progressif, les élèves reprennent petit à petit le chemin de l’école. Il est plus que jamais important d’inculquer aux enfants la consigne des gestes barrière et c’est avec cette merveilleuse chansonnette bien amusante, avec cette pépite d'or et ce trait de génie qu’Aldebert souffle futilement les notes sur ces gestes sécurité, de quoi faire la peau à ce satané microbe, et enfin, partout sur la planète nous fêterons son départ !

C'est marrant et solidaire "Corona Minus", Aldebert crée une merveilleuse chanson pour initier les écoliers aux gestes barrière

Depuis le début du confinement, le chanteur propose à ses jeunes abonnés des " concerts à la maison " réalisés en compagnie d'autres artistes invités. Une initiative qui a largement séduit le public. Petits et grand ont alors commencé à demander à Guillaume Aldebert de composer une chanson sur les gestes barrière comme le mentionne "Positivr.fr". Guillaume Aldebert a ainsi taillé ses crayons pour nous concocter cette chanson marrante mais aussi solidaire, un "avis à tous les terriens !". " Je me devais de mentionner tous les gestes barrière et de trouver un angle un petit peu décalé et marrant. L'idée aussi de reverser tous les droits à l'association Emmaüs Connect Emmaüs Connect me plaisait beaucoup, et c'est une façon pour moi de m'engager dans ce combat. " Aldebert – interview France 3 Dans sa chanson, la COVID-19 est représentée comme un virus venu d'une lointaine planète que petits et grands doivent combattre, entre autres, en respectant les gestes barrière. Les écoliers mais aussi les parents peuvent ainsi pousser la chansonnette dans la salle de bains, lors du petit-déjeuner, sur le trajet de l'école et répandre ainsi en toute légèreté ces judicieuses consignes jusqu'aux cours de récré, sur les bancs d'école. Une belle initiative solidaire ! https://www.aldebert.com/

Avis à tous les terriens ! " Lavez-vous les 2 mains une demi-minute

En récré, prenez soin d’éviter les disputes

Respectez la distance avec tous les copains

D’un mètre, dit la science, et puis tout ira bien Qu’vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood

Prenez garde à toujours tousser dans votre coude

Évitez les balades dans les endroits bondés

Ne tombez pas malades, en voilà une idée ! Refrain.

Nom d’un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient

D’envoyer sur Vénus, ce satané virus

Et, nom d’une chauve-souris, mais quand va-t-il filer d’ici

Déserter notre globe, ce satané microbe ? La condition requise pour aller mieux demain

Ne faites plus de bises, ne serrez pas de mains

Et pour être peinards soyez mobilisés

Jetez votre mouchoir une fois utilisé À l’école ou à la maison, restez zen et candides

Telle est votre mission et ce fichu COVID

Nous lâchera les baskets et nous crierons victoire

Partout sur la planète, on fêtera son départ. "