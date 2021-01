Contrairement aux rumeurs, les pots de Nutella ne rétréciront pas affirme Ferrero

La nouvelle a été accueillie avec étonnement par les consommateurs au commencement de 2021 : les pots de Nutella devaient diminuer de taille, passant de 975 à 900 grammes et de 750 à 700 grammes. Cette information s'est répandue sur plusieurs sites d'information tant au Nord qu'au Sud du pays après que la VRT ait constaté une disparition des pots de la célèbre pâte à tartiner dans les supermarchés, pour cause de problème de livraison, avait alors justifié le producteur Ferrero.

L'information a été largement relayée en Belgique : les pots de la célèbre marque de pâte à tartiner de Ferrero rétréciront et garderons le même prix en 2021. L'entreprise a depuis démenti ces rumeurs infondées dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Intrigué par l'affaire, le quotidien français a contacté Ferrero pour mieux comprendre cette histoire. "Je vous confirme que la rumeur relative à une baisse de quantité contenue dans les pots de Nutella est fausse" aurait alors affirmé le service presse de Ferrero.

L'entreprise basée en Normandie et servant à la fois la France et la Belgique, a depuis rassuré son public sur son réseau social français par rapport à l'information premièrement relayée : "Comme en 2020, Nutella sera disponible dans ses formats habituels pour le plaisir de tous les gourmands. Nous confirmons d’ailleurs, qu’en 2021, le système métrique et le poids du gramme ne changent pas".

Le Parisien rappelle enfin que les prix des pots de Nutella sont sous la responsabilité des distributeurs et non pas de Ferrero, ceux-ci peuvent dès lors fluctuer.