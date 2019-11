Conseil Intradel : comment éviter de gaspiller les œufs ?

Comment conserver les œufs ? Comment savoir si les œufs que vous avez dans votre frigo depuis quelques jours, voire quelques semaines, sont encore frais et bons pour être mangés ?

La conservation des œufs



Un œuf peut être conservé environ quatre semaines à partir de la date de ponte. Ce délai de 28 jours est indiqué sur l’emballage, c’est ce qu’on appelle la date de durabilité ou de conservation minimale.

Il est recommandé de conserver les œufs au frais et à l’abri de la lumière pour garder leur fraîcheur et pour limiter le risque de salmonellose.

La coquille d’œuf est poreuse et donc il est préférable d’éviter tout contact avec d’autres aliments car des bactéries sont susceptibles de pénétrer dans la coquille et de contaminer l’œuf. Dans le même ordre, on évite de les conserver sales pour éviter la contamination par des bactéries et on évite également de les conserver et à proximité d’aliments qui dégagent une forte odeur, tels que l’ail ou le poisson fumé.

Il est également préférable de conserver les œufs la pointe vers le bas car c’est la meilleure façon pour que le jaune d’œuf reste le mieux à sa place.

Quelques trucs pour contrôler la fraîcheur d’un œuf que vous allez consommer de suite

Mettre un oeuf dans un bol rempli d’eau salée. Si celui-ci tombe au fond du bol, c’est que l’oeuf est frais. Plus l’oeuf est vieux, plus l’oeuf va flotter à la surface.

Le blanc d’oeuf peut également vous renseigner sur la fraîcheur. Si l’œuf est frais, le blanc d’oeuf est ferme. Secouez doucement l’oeuf près de votre oreille, vous n’entendrez quasiment rien. Faites la même chose avec un œuf moins frais, et vous entendrez son contenu bouger.

Que signifie le code estampillé sur les œufs ?

Les œufs mis en vente dans les commerces doivent être marqués par un code de traçabilité. Il commence par un chiffre qui varie de 0 à 3, et qui représente le type de système d’élevage des poules pondeuses (0 = bio ; 1 = élevage en plein air ; 2 = élevage au sol 3 = élevage en cages aménagées bien-être animal). Vient ensuite le code du pays d’origine (p.ex. BE = Belgique ; NL = Pays-Bas) et enfin vous avez le numéro d’enregistrement du producteur qui est octroyé par l’AFSCA.

