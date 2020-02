Conseil Intradel : 4 bonnes raisons pour ne plus jeter son marc de café à la poubelle

Aujourd’hui, nous allons donner quelques idées récup' aux amateurs de café. Avec la tendance zéro déchet, on constate le retour de la cafetière italienne qui permet de faire un café presque zéro déchet puisqu’elle fonctionne sans capsule et sans filtre. Finalement, le seul " déchet " est le marc de café qui selon la consommation de café, peut se retrouver en plus ou moins grande quantité dans nos poubelles alors qu’il pourrait être recyclé directement à la maison.

Voici quelques astuces simples et anti-gaspillage pour le mettre à profit.



Un engrais organique

Le marc de café est un excellent engrais naturel. Légèrement acide, il convient parfaitement aux hortensias pour aider à renforcer leur coloration bleue mais aussi aux tomates.

Conseils d’utilisation :

Epandre le marc de café au pied de vos plantes

Mélanger le marc à la terre du jardin



Un activateur de compost

Si vous disposez d'un compost, pensez à y incorporer le marc de café. Les lombrics en sont particulièrement friands car il les aide à digérer la matière organique contenue dans votre tas de compost et donc les rend plus actifs dans leur travail de transformation des végétaux en compost.



Un répulsif naturel contre les petits ravageurs

Bien que le marc de café ne contienne plus assez de caféine pour être toxique pour les limaces ou les escargots, il peut toutefois les éloigner. Il suffit de saupoudrer du marc de café autour de vos plantes ou de vos légumes et l’affaire est jouée.



Un produit d’entretien multi-usage

Le marc de café a un pouvoir naturellement abrasif, dégraissant et désodorisant. On peut l’utiliser pour éliminer la saleté des assiettes, poêles et casseroles, il suffit de l’appliquer directement sur la vaisselle à laver avec quelques gouttes de liquide vaisselle écologique.

Son pouvoir désodorisant peut s’appliquer à votre frigo: il suffit d’y déposer une coupelle remplie qui va absorber les odeurs.



Le marc de café : un déboucheur d’évier ?

Certes, verser une petite quantité de marc de café avec de l’eau bouillante dans son évier, de temps en temps (1 fois par trimestre), peut être efficace pour les canalisations. En revanche, si tout le monde se met à procéder de la sorte, les stations d’épuration ne vont guère apprécier. Le marc leur demandera en effet un travail de retraitement des eaux usées très important. Sans compter qu’il risque d’obstruer les pompes. Il est donc préférable de l’utiliser d’une autre manière comme nous l’avons vu dans cette séquence zéro déchet.



