Connaissiez-vous le jus de bissap, cette boisson africaine pleine de bienfaits ?

Le bissap est la plus connue de toutes les variétés de fleurs d'hibiscus. Il s'agit de " l'oseille de Guinée " de son vrai nom " Hibiscus sabdariffa ".

Ses fleurs sont de couleur rouge pourpre et une fois séchées, se consomment de diverses manières, notamment en cuisine.

Un élixir au goût acidulé

Le jus de bissap est très apprécié pour son goût acidulé et son parfum subtil de fruits rouge, ce qui en fait un breuvage naturellement délicieux. Vous pouvez toutefois y ajouter un peu de sucre suivant vos préférences.

Cette infusion constitue d'ailleurs la boisson nationale traditionnelle de plusieurs pays africains. Elle est également connue sous d'autres noms comme : le thé rose d'Abyssinie au Mali, le Ngai Ngai au Congo, le carcadet en Égypte et au Soudan.

Tonus et vitalité

La fleur d'hibiscus est riche en vitamine C et en oligo-éléments. Pour cela, son infusion est une source d'énergie non négligeable. Vous pouvez en consommer tôt le matin pour bien démarrer la journée ou lorsque vous sentez un coup de fatigue. Sa propriété énergisante permet de la classer au rang des plantes aux vertus stimulantes. C'est une boisson particulièrement recommandée pour les enfants en pleine croissance mais aussi pour les personnes convalescentes au sortir d'une maladie éprouvante.

Un protecteur cardio-vasculaire

Des études ont démontré que le fait de consommer quotidiennement l'équivalent de trois tasses de jus de bissap pouvait préserver la pression sanguine à un niveau bas. De ce fait, les Égyptiens déconseillent sa consommation juste avant d'aller se coucher.

Combattre les signes de l'âge

Aujourd'hui, on ne compte plus les soins qui renferment des extraits de cette pépite végétale dans leurs formules. On utilise les protéines des graines d'hibiscus originaire du Burkina Faso dans des soins réparateurs antirides, pour ses qualités régénératrices rares, en synergie avec d'autres ingrédients naturels, pour un anti-âge complet. L'hibiscus permet d'inhiber la contraction des muscles faciaux avec un effet lissant réel. Une alternative douce et naturelle à la toxine botulique.

Un remède naturel

Le succès du jus de bissap est lié à ses vertus. Dans plusieurs pays d'Afrique, il est un remède essentiel de la pharmacopée traditionnelle. Riche en protéines, lipides et minéraux, on lui reconnaît des vertus et propriétés bénéfiques pour soigner les inflammations des voies respiratoires et les maux gastriques. De ce fait, c'est un laxatif des plus doux.

Le jus de bissap est en effet favorable pour le système digestif. Il permet de lutter contre les inflammations du colon, facilite la digestion par la même occasion et revitalise l'organisme. Sa teneur en oligo-éléments aide à la prolifération des bonnes bactéries essentielles pour le système digestif. Par ailleurs, la fleur d'hibiscus a la particularité de fluidifier le sang en éliminant le mauvais cholestérol.

C'est également un excellent diurétique. Pour cela il est recommandé aux personnes souffrant d'obésité ou suivant un régime amincissant de consommer régulièrement le jus de bissap. Notez cependant que l'effet brûleur de graisses sera plus accentué si vous l'associez à une activité physique régulière.

Au vu de tous ses bienfaits, l'infusion de la fleur d'hibiscus est un véritable trésor. Joignez donc l'utile à l'agréable en consommant le plus souvent possible cette plante naturelle à la fois délicieuse et bienfaisante.