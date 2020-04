"Confinés mais pas seuls" : CAP48 et la RTBF lancent un numéro gratuit pour faciliter l'entraide de proximité

Depuis le début de la crise, la RTBF s’est organisée pour proposer des éditions spéciales d’info ainsi que des émissions qui donnent la parole aux citoyens. L’approche Pour vous, Avec vous a pour objectif de créer du lien tout en étant l’ambassadeur des solidarités. Interpellée par les appels d’auditeurs et téléspectateurs exprimant leur besoin de se mobiliser, la RTBF souhaite agir pour faciliter et encourager l’entraide de proximité au sein des communes.

Alors que les appels à l’aide affluent et que les propositions d'entraide se font entendre, CAP48 et la RTBF ont voulu apporter leur support dans la coordination de l’action mise en place par les pouvoirs publics sur l’aide sociale d’urgence. Attentifs aux publics isolés, ils s’associent à la plateforme de solidarité de proximité Impactdays.be en la renforçant par un call center destiné à toucher davantage de citoyens.

Une plateforme digitale et un numéro gratuit

CAP48 et la RTBF créent l’opération "Confinés mais pas seuls" en renforçant dès aujourd’hui le dispositif digital Impactdays.be. Cette plateforme gratuite reconnue par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale facilite l’entraide en rassemblant les demandes et les offres de services des citoyens (aller à la pharmacie, faire les courses, promener le chien, envoyer un dessin ou passer un appel), que les communes wallonnes et bruxelloises font ensuite se rencontrer.

Outre le renforcement de la visibilité du dispositif, la RTBF et CAP48 ont ouvert un numéro gratuit 0800/711.37 pour s’assurer que tout le monde puisse remonter ses besoins. En effet, ce call center est complémentaire au site et va toucher un public peu familiarisé ou n’ayant pas accès aux plateformes digitales. Les offres et les demandes pourront donc aussi être transmises par téléphone pour être encodées et communiquées aux communes concernées.