Confinés, les animateurs et journalistes de la RTBF chantent "Un autre monde"

Vous les écoutez ou voyez presque tous les jours en radio ou en télévision, vos animateurs, journalistes et chroniqueurs de la RTBF se sont mobilisés pour reprendre un tube de Téléphone, Un autre monde, dans le cadre du concours Fête du bruit.

Le confinement restera dans l'Histoire comme une situation exceptionnelle vécue dans le monde entier. Les artistes se mobilisent de toute part : dessinateurs, romanciers, musiciens et chanteurs.

Vos animateurs, journalistes et chroniqueurs des médias du service public que vous suivez presque au quotidien dont Adrien Devyver, Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et David Jeanmotte se sont aussi mobilisés dans le cadre du concours de solidarité de la RTBF Fête du bruit.

Les participants sont invités à poster, comme nos animateurs et journalistes, une vidéo montée d'eux en train de chanter en étant confinés. Les lauréats pourront jouer leur titre au concert de la Grand-Place de Bruxelles à l'occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles en septembre 2020.

Outre Adrien, Ophélie, Fanny et David que vous retrouvez régulièrement sur VivaCité ou Viva for Life, Félicien Bogaerts, Fanny Gillard, Maureen Louys, Laurent Mathieu, Prezy, Joëlle Scoriels, Cédric Wauthier et Walid ont fait parler leurs talents de musicien et de chanteur/chanteuse directement depuis leur domicile.

À vous de jouer maintenant !