Confinement : quels outils de communication privilégier pour discuter avec vos proches ?

Vous souhaitez entrer en contact avec vos proches depuis votre domicile mais vous ne savez pas quel outil numérique utiliser ou comment ceux-ci fonctionnent ? VivaCité vous aide dans votre choix et dans leur utilisation. Le numérique et l'ère d'internet ont peut-être apporté leur lots de problèmes et doivent être utilisés avec prudence, mais peut aussi, dans le cas du confinement, s'avérer extrêmement utile. Skype, WhatsApp, Teams,... Jamais dans l'histoire du numérique ces outils de communication n'auront autant été utilisés pour travailler ou simplement pour entretenir du lien social. Les jeunes générations utilisent ces réseaux régulièrement. Mais peut-être que ces outils sont une première pour vous... et le confinement vous pousse à vous adapter à la technologie sur le web. Dans cette sélection, tout est téléchargeable gratuitement même si toutes ces applications proposent des services payants. Une seule condition, vous devez avoir du Wi-Fi pour appeler et répondre. Il vous est possible d'utiliser la 4G de votre smartphone mais dans ce cas, votre consommation de données mobiles sera plus élevée.

Skype

7 images © Tous droits réservés

C'est le logiciel d'appels gratuits et de messagerie sur le web le plus connu mais aussi le plus ancien. Créé en 2003 et intégré à Microsoft en 2011, Skype compte aujourd'hui pas loin de 300 millions d'utilisateurs. Skype est un logiciel, décliné aussi en application, gratuit. Il vous permet d'envoyer un message ou d'appeler gratuitement quelqu'un d'autre pour une durée illimitée et ce dans le monde entier. Vous pouvez avoir un visuel grâce à la webcam de votre ordinateur ou de votre smartphone de votre correspondant(e). Vous et votre interlocuteur ou interlocutrice devez par contre tous deux l'avoir installé pour vous contacter mutuellement. Skype, c'est donc l'appel téléphonique avec le visuel en plus et la facture de téléphone en moins. Comment se procurer Skype ? Il vous suffit de le télécharger sur leur site et de suivre ensuite la procédure. Comment faire un appel vidéo avec Skype ? Comme dans un téléphone, vous avez une liste de contacts. Pour ajouter des contacts, vous devez taper le nom ou le pseudo Skype dans la barre de recherche et ensuite cliquer sur le bouton vert qui correspond au profil que vous désirez appeler pour l'inviter à figurer dans vos contacts. Pour l'appeler, vous cliquez sur la personne en question dans votre liste de contacts. Plusieurs icônes s'offrent ainsi à vous : pour un appel vidéo, cliquez sur la caméra, pour un appel traditionnel, cliquez sur le cornet de téléphone. Vous pouvez faire des appels groupés et réunir jusqu'à 50 personnes. Utilisé principalement sur ordinateur, Skype est donc l'outil idéal si vous souhaitez être en contact avec plusieurs personnes, pour un apéro virtuel - on parle depuis quelques jours de Skypéro - avec vos amis ou votre famille par exemple.

Whatsapp

7 images © Tous droits réservés

C'est l'autre géant de la téléphonie et messagerie gratuite. C'est même l'outil d'appels vidéo le plus utilisé actuellement : d'après Le Monde, WhatsApp, créé en 2009, a atteint les deux milliards d'utilisateurs en 2020 ! Comment se procurer WhatsApp ? Il s'agit d'une application téléchargeable sur tous les Iphone ou smartphones équipés d'Android et aussi disponible sur les ordinateurs Mac. Il vous suffit donc de télécharger l'application dans votre iOS ou de votre Google Play Store. Attention toutefois, WhatsApp n'est désormais disponible que pour les utilisateurs d'Android, d'iOS et de macOS. Si vous ne pouvez donc téléchargez l'application, préférez Skype dans ce cas. Comment faire un appel vidéo avec WhatsApp ? Vous avez votre liste de contacts WhatsApp, transposée également via les contacts de votre GSM. Vous sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler. Vous ouvrez la discussion avec cette personne et vous cliquez sur l'icône de caméra. Votre correspondant(e) doit ensuite accepter l'appel en glissant vers le haut le même icône qui apparaîtra à l'écran. Il vous est, tout comme Skype, possible de passer un appel sans vidéo. L'appel vidéo de groupe est aussi possible mais se limite à maximum quatre écrans. Préférez WhatsApp pour des conversations par message en groupe, pour transmettre des fichiers comme des photos ou des vidéos, ou pour pouvoir effectuer des appels vidéos ou audio si vous devez bouger durant la conversation.

Zoom

7 images © Tous droits réservés

Autre application pouvant être utilisée pour discuter avec vos proches, il y a Zoom. L'application est disponible depuis 2011. Depuis le confinement lié au coronavirus, le téléchargement de l'application a explosé. Utilisé plutôt pour des conférences et pour donner des cours à distance, Comment se procurer Zoom ? Vous pouvez la télécharger sur votre iOS ou votre Google Play Store. de votre smartphone ou télécharger l'application sur votre ordinateur. Comment faire un appel vidéo avec Zoom ? Sur cette plateforme, vous pouvez créer des appels jusqu'à 100 participants. Cependant, avec la version gratuite, vous n'avez droit qu'à 40 minutes par appel, alors que WhatsApp et Skype permettent un appel illimité grâce à votre Wi-Fi. Vos interlocuteurs doivent également avoir téléchargé l'application au préalable pour vous parler. Pour lancer un appel groupé, cliquez sur l'icône de caméra. Vous aurez ensuite la possibilité d'ajouter d'autres personnes, soit en les invitant directement par e-mail, soit en copiant l'URL de la réunion ou le code de celui-ci. Ainsi, seules les personnes à qui vous l'aurez envoyé pourront copier le code après avoir cliqué sur l'icône "+" afin de recevoir votre appel vidéo. On préférera Zoom pour des appels réunissant plusieurs écrans, si vous souhaitez faire un apéro avec plusieurs couples d'amis par exemple.

Teams

7 images © Tous droits réservés

Lancé en 2016, Microsoft Teams est sûrement l'un des logiciels gagnants du confinement. Celui-ci fait partie intégrante de Microsoft Office 365. Il s'agit d'une plateforme collaborative en visioconférence reprenant la plupart des outils de la licence Office comme Word, Excel, PowerPoint, SharePoint et OneNote. Teams permet donc un travail à distance avec toutes les applications habituelles de bureautique et compte depuis quelques jours quelques 44 millions d'utilisateurs quotidiens. S'il est en priorité un outil de travail, il peut aussi s'avérer utile pour contacter sa famille et ses amis. Comment se procurer Teams ? Pour les personnes qui disposent de la licence Office, vous avez accès à Teams et à toutes ses fonctionnalités. Il vous suffit de télécharger l'application avec votre compte Microsoft. L'outil est également gratuit sans tous les avantages évidemment, mais si vous souhaitez l'utiliser uniquement pour les appels vidéos, le téléchargement de Skype vous suffit. Comment faire un appel vidéo avec Teams ? Dans Teams, vous devez d'abord démarrer une conversation en cliquant sur l'icône "Nouvelle conversation". Vous écrivez ensuite le nom de votre ou vos contacts. Cliquez ensuite sur la flèche vers le bas pour nommer votre conversation puis choisissez, comme sur Skype, entre appel audio ou appel vidéo.

Hangouts

7 images © Tous droits réservés

Disponible comme les autres sur le web et en application sur votre smartphone via Android ou iOS, Google Hangouts peut être une autre solution pour vous réunir entre amis et avec la famille en vidéo ou par messagerie. Vous pouvez faire une conversation groupée incluant jusqu'à dix personnes. Comment se procurer Google Hangouts ? Si vous disposez d'un compte Google, vous avez déjà accès à l'application au même titre que Gmail, Drive, Google Agenda etc. Il vous suffit de trouver l'icône de l'application sur votre compte Google. Ceux qui n'ont pas de compte Google doivent alors un créer un (entièrement gratuit). Il est toutefois possible d'accepter un appel sans pour autant avoir de compte Google, un peu comme avec Skype. Comment faire un appel vidéo avec Google Hangouts ? Pour lancer un appel, vous devez cliquer sur l'icône "nouvelle conversation" sur votre gauche. Vous choisissez ensuite le mode appel vidéo ou appel audio. Puis, comme pour un Google Drive par exemple, vous devrez soit taper l'adresse email de votre ou vos correspondant(e)s, soit copier le lien et le leur transmettre par message.

House Party

7 images © Tous droits réservés

On termine avec House Party, une application de réseau social lancée en 2016 sur iOS ou Android qui fait peut-être le plus parler d'elle pour les apéros connectés. Entièrement en anglais et destinée aux conversations vidéos amusantes et non pour travailler. Elle propose des jeux et de connecter jusqu'à huit écrans différents en même temps. Son intérêt, notamment pour els jeunes, est quelle permet un accès très ouvert de la messagerie. Des amis d'amis peuvent ainsi se joindre à vos conversations groupées. Mais deux gros problèmes se dressent dans son utilisation. D'une part House Party collecte énormément vos données telles que votre adresse IP ou vos contacts et d'autre part les communications ne seraient pas chiffrées. L'application se réserve ainsi le droit d'utiliser tout ce que vous racontez ! Soyez donc prudents dans le contenu que vous diffusez. House Party, c'est peut-être l'application d'appels vidéo la plus fun, mais aussi la moins sécurisante. Comment se procurer House Party ? Il vous suffit de télécharger l'application dans votre iOS ou votre Google Play Store. Comment faire un appel vidéo avec House Party ? Après vous être inscrit et avoir trouvé un pseudo identifiable, vous pourrez voir quels sont vos contacts Facebook qui possèdent l'application et les appeler ensuite dans l'application via un smiley. Comme d'autres réseaux sociaux, vous pouvez ajouter des amis à vos contacts. Vous pouvez chercher des amis par leur pseudonyme et les ajouter en cliquant sur "Add friends" ou bien voir les suggestions qui vous sont proposées en sélectionnant l'icône "O"' ou à l'inverse accepter des invitations ou non. Pour démarrer une conversation, il vous suffit de cliquer sur le "+" en haut à droite et de sélectionner le ou les amis de vos contacts.

Avoir une bonne conversation vidéo

Que vous choisissez l'une ou l'autre des applications présentées selon vos préférences et votre usage, n'oubliez pas que les conversations vidéos se font en général toujours par Wi-Fi. Vous pouvez, comme des appels téléphoniques traditionnels, avoir des coupures. Le son qui plus est, peut parfois ne pas concorder avec l'image. Pour une expérience optimale dans tous les cas, nous vous conseillons de fermer toutes les applications que vous n'utilisez pas pendant votre appel, que ce soit sur ordinateur ou sur smartphone, pour éviter la surcharge de débit. Placez-vous le plus prêt de votre routeur. Évitez une pièce peu ou trop éclairée si vous appelez par vidéo et privilégiez l'usage d'écouteurs pour une meilleure retransmission du son de vos correspondants. Trouvez aussi des astuces entre vous pour ne pas parler tous en même temps. Maintenant que vous êtes prêts, profitez de vos coronapéros !