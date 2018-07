Concours Newsletter: Domaine des Grottes de Han

Pour remporter vos entrées famille au Domaine des Grottes de Han, répondez correctement, avant ce dimanche 22 juillet minuit.

Après la finalisation du dernier tronçon du nouvel éclairage cette année, la Grotte est magnifiée. Les salles se révèlent de plus en plus impressionnantes, de plus en plus envoûtantes...

Mais dès cet été, la Grotte vous réserve également une autre grande surprise. Dans la majestueuse Salle d'Armes, la visite normale de la Grotte est enrichie d'un magnifique nouveau son et lumière " Origin ", utilisant les technologies dernier cri de video-mapping et de laser pour retracer l’histoire des grottes. Une création signée Luc PETIT, l’alchimiste des arts de la scène, ayant collaboré notamment avec Franco Dragone, Jean-Paul Gaulthier et Disney.