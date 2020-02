CONCOURS: "Complètement Foot ON TOUR" en visite dans votre CLUB ou chez VOUS!?

Ça y est, toute l'équipe de "Complètement Foot" part "ON TOUR"! A VOTRE rencontre, vous les SUPPORTERS! Stade, buvette, club de supporters, appartement, maison, etc... TOUT est POSSIBLE!

Envie d’accueillir l'équipe de "Complètement Foot"?

* Etre notre "hôte privilégié" le temps d'un soir et d'une émission!?

* Et donc débattre des sujets chauds de la semaine écoulée et du week-end pour, entre autres, débriefer la journée en JPL!?



TROIS conditions : avoir la possibilité de nous accueillir le dimanche de 20 à 23H, nous présenter le lieu ou vous souhaitez nous installer ET nous "convaincre" de vous rejoindre!