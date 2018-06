Concert unique de Cock Robin à Perwez ce 22 juin !

Ne manquez pas le concert UNIQUE de Cock Robin en Belgique au Perwex ce 22 juin! Dansez sur "When you're heart is weak" ou encore "Rember the promise you made" et bien d'autres tubes avec sur scène l'une des plus belles voix, celle de Peter Kingsbery!

Peter Kingsbery crée le groupe Cock Robin en 1982. Il enchaine disque d’or et de platine avec ce groupe grâce à sa superbe voix et un sens aigue de la composition et de l’arrangement. 6 titres apparaîtront dans le Top 50.

Dans les années 90, Peter Kingsbery participe à Tycoon l’adaptation en anglais de Starmania. Il y interprète Only The Very Best, qui se classera tout en haut des charts en France.

En 2014, ses valises posées à Paris, Peter Kingsbery travaille sur le nouvel album de Cock Robin : Chinese Driver. Ce sera le 1er album de Cock Robin sans Anna Lacazio. Il le termine en 2015 tout en assurant un grand nombre de concerts sold out à l’occasion du 30e anniversaire de ses premiers tubes " When You’re Heart Is Weak " et " Remember The Promise You Made ".

Ce fut l’occasion pour le public de découvrir et apprécier le nouveau son du groupe en formule trio.

En avril 2017, le groupe sort un EP 5 titres intitulé " Lollobrigida " contenant notamment Roman Holiday le 1er morceau composé par Peter Kingsbery et Coralie Vuillemin et la version 2017 du tube Thought You Were On My Side.

Début 2018, les maquettes pour le nouvel album de Cock Robin avance à grand pas. Le groupe alterne studio et concert en France, Allemagne, Portugal et Belgique.

Ce 22 juin, il vient au Perwex (Perwez) pour une date UNIQUE de concert en Belgique!

Peter Kingsbery était l'invité de Terry Lemmens dans Aller/Retour ce mardi !