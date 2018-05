Savez-vous que 50 % du poids de votre poubelle de déchets ménagers est composé de déchets organiques ? Ce sont les restes de repas, les épluchures de légumes ou encore des produits entamés comme le pain ou des produits périmés comme les fruits pourris. En compostant ses déchets organiques, on fait des économies (on réduit ses poubelles, on fait moins de trajets au recyparc pour déverser ses déchets verts) et on produit un engrais naturel pour son jardin ou son potager.

Composter, c’est facile, il suffit juste d’appliquer la règle suivante :

50 % de matières brunes et sèches (branchages broyés, feuilles mortes, papiers essuie-tout, cartons souillés, tailles de haies…).

50 % de matières vertes et humides (épluchures de fruits et légumes, restes de repas, feuilles verte, tontes de gazon…)

Une humidité et une aération suffisantes pour favoriser le développement de microorganismes qui vont aider à la décomposition des déchets.

Pour obtenir ce juste équilibre entre humidité et aération, il faut mélanger régulièrement sont compost, c’est-à-dire les matières humides et les matières sèches. Pour savoir si votre compost n’est pas trop humide, vous pouvez faire le test de la poignée. Vous prenez une poignée de compost et vous la pressez. Il faut que quelques gouttes perlent. Rien ne coule ? C’est trop sec. Ça coule ? C’est trop mouillé ! Rectifier en rajoutant du brun si c’est trop mouillé ou du vert si c’est trop sec.

Que faire si son compost sent mauvais ?

Odeur d’œuf pourri ? Le compost étouffe. Il faut l’aérer et ajouter des matières brunes (branchages broyés)

Odeur d’ammoniac ? Le compost est trop riche en matières vertes ( ex : trop de tontes de pelouses). Il faut ajouter des matières brunes et sèches.

Pour vous aider à vous lancer dans le compostage, vous pouvez télécharger notre brochure " le compostage à domicile " à partir de notre site web ( www.intradel.be) ou vous nous contactez au 04/240.74.74 pour recevoir cette brochure qui vous sera envoyée par la poste.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchets sur www.intradel.be