Comment sortir de la spirale infernale du stress

Comment sortir de cette spirale infernale du stress qui nous consumme à petit feu ?

Anne Habets, elle est Fondatrice de " Stress Out ", Experte en bien-être et burn-out et elle aide à sortir de cette spirale infernale du stress qui consume à petit feu, elle donne des conférences à propos de la réintégration au travail…

Anne Habets nous offre des clefs pour sortir de cette spirale infernale et propose une approche multidisciplinaire parce que le Burn out est multifactoriel.

Les consultations individuelles en un premier temps sont des consultations d'orientation : qu'est-ce qui se passe? on part ainsi de ce que vit la personne, on détecte les symtômes, on tente de comprendre ce que la personne connait d'elle, on évalue ce qu'elle a déjà mis en place en telle circonstance, ... on fait le point. A t'elle déjà fait un travail avec un psy ? un coach ? ... On avise au mieux selon l'ouverture de la personne.

Ensuite je passe la main, j'oriente la personne vers des thérapeutes, des psychiatres, ...

La méditation... Une réponse en soi !

Il y a aussi des cycles de pleine conscience. Le mental est souvent trop présent et nous empêche de voir ce qui se passe - ce que le corps nous dit depuis des mois. Les symptomes doivent se révéler, On prend alors conscience de la force du mental qui est trop présent. La méditation est une réponse en soi, elle aide et est efficace. Juste 10 minutes par jour suffisent et c'est bienfaisant.

La méditation ré-équilibre tout ce qui est cognitif avec le ressenti.

Créer une distance avec la pensée est une clef bien-être.