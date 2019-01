Comment se débarasser de l'énergie négative ?

"On dit qu'il faut prendre son mal en patience mais si l'on prenait notre bien en urgence ?"

Vous êtes de ceux-celles qui se disent peu chanceux-ses ? Et bien bonne nouvelle, le bonheur ne tombe pas du ciel, non... Nous en sommes les créateurs ! Tout est en nous, nous en avons ce pouvoir, tout est question de regard, de croyances, d'intention et d'attitude.

Si on pense et on parle de façon négative... On attire les choses et les situations négatives inéluctablement.

Pour recevoir l'abondance de toutes sortes, il faut y croire et se le répéter mentalement et verbalement tous les jours. Il suffit d'un peu d'entrainement et vous verrez votre vie deviendra magique. C'est VOUS qui décidez de ce que vous recevez... C'est le principe de la loi de l'attraction ! Car tout ce qui vous arrive dans la vie est attiré par vous. Qu'importe le comment, croyez en vos rêves, croyez en la vie, en ce bonheur de chaque instant et il vous sourira.

C’est vous le seul responsable de votre échec ou succès dans tout ce que vous faites ou attendez via les images que vous semez, ou construisez dans votre esprit et votre discours intérieur et verbal. Savez-vous d'ailleurs que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou pas ? Remplacez vos peurs par des certitudes : au lieu de dire "j'ai peur de ne pas y arriver, proclamez "avoir la certitude d'y arriver", ... Projetez-vous dans ce rayonnement positif. Imaginez-vous dans ces rêves les plus fous enfouis en vous depuis votre enfance, remplissez-vous de cette vibration et le bonheur s'ouvrira à vous. Souriez, riez, saisissez et savourez chaque instant lumineux et comme par magie ils se démultiplieront à l'infini.

Créer son bonheur est le seul chemin ... Penser positif, vivre positif, regarder positif, rayonner positif,...

Le Dalaï Lama affirme :

" Tant que vous vous pensez que tout est la faute des autres, vous souffrez.

Quand vous réalisez que tout prend naissance en vous,

vous pouvez alors cheminer vers la paix et la joie. ".

Alors dès aujourd'hui, si l'on s'offrait une petite tranche de bonheur ?, un petit éclat de vie et de rire puis un autre et un suivant... et de construire ainsi progressivement notre bonheur ?... Parce qu'on le vaut bien non ? Step by step.

C'est tout le bien que l'on se souhaite ! Enjoy it ...