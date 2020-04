Comment rendre son ordi plus fonctionnel au soleil ?

Voilà cependant que, depuis quelques jours, le soleil a montré généreusement le bout de son nez et l’appel du jardin se marque plus franchement en ce temps de confinement. On règle ainsi nos tâches professionnelles puis on s’offre quelques respirations ensoleillées au grand air, histoire de replonger dans la foulée et plus ardemment notre nez dans l’écran.

Le télétravail est de mise pour ceux et celles qui ont une fonction professionnelle qui le permet. Chacun a aménagé son lieu de vie en partage avec tous les membres de la famille et le bureau se voit parfois sollicité à tour de rôle, où encore le salon, la salle à manger et même la chambre s’improvisent en bureau.

Voilà quelques petits conseils pour squatter une heure ou deux, ou davantage selon affinité côté jardin.

- Bien logiquement, on se joue du parasol et des lunettes de soleil.

- Ensuite on booste la luminosité de l’écran avec l’icône soleil et la fonction + ou- selon besoin et confort souhaité et on optimise le mode contraste. Un contraste plus élevé vous aidera véritablement à mieux voir l’écran au soleil.

Ceci n’est cependant pas sans conséquence sur la consommation de votre portable et donc prévoyez un système D afin de charger votre batterie en conséquence. Si vous n’avez pas accès à une prise électrique, vous devrez donc fonctionner sur votre batterie. Les batteries des Mac possèdent en général une bonne autonomie, mais c’est moins le cas de certains PC. Pour ne pas perdre votre travail, mettez la main sur une batterie de secours. Pensez cependant à sauvegarder votre travail avant d’interchanger ces batteries, conseil d'ami !

- On active l'inversion des couleurs. Lire du texte noir sur un fond blanc est assez difficile en plein soleil. Vous pouvez donc inverser la tendance en plus du contraste et basculer entre " Noir sur blanc " et " Blanc sur noir " – on active le mode "sombre" ce qui nous permettra aussi de consommer moins de batteries. Vous verrez, la lecture sera beaucoup plus agréable, car il va y avoir moins de reflets.

- Il existe aussi des pares-soleil pour ordi, à défaut d’en avoir un sur la main ou si le délai de commande est trop long vu votre hâte, vous pourrez vous jouer de votre ingéniosité pour en fabriquer un. Une caisse en carton ouverte dans laquelle vous coulissez votre écran ferait déjà bien l’affaire. Un drapé peut venir prolonger cet effet de protection, comme un auvent le ferait.

- Remarque : soyez attentif à ne pas exposer trop longuement votre ordinateur au soleil, veillez vraiment à le mettre le plus à l’ombre possible car la surchauffe pourrait occasionner des dégâts à votre appareil.