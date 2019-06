Comment prendre du temps pour son enfant et recréer un lien ?

L'année scolaire touche à sa fin, les vacances approchent… C’est le moment de prendre du temps pour vous, votre famille et votre enfant. Tous, nous connaissons les bienfaits de ces moments de qualité partagés. Votre présence consciente aux côtés de votre enfant dans les gestes du quotidien est tellement importante. Que faites-vous pour garder ce lien de complicité toute l’année ? Voyons avec Nathalie Vancraeynest, coach scolaire et parentale quels sont leurs besoins et leurs rêves ?