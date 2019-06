Comment Patrick Bruel est devenu l'idole de toute une génération

Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 60 ans, Patrick Bruel nous fait rentrer au cœur de son incroyable récit de vie ce mercredi 26 juin sur la RTBF, avec un documentaire poignant signé Stéphane Basset.

Comment le petit Patrick Maurice Benguigui, né en pleine guerre d’Algérie puis obligé de quitter ce pays avec sa mère, est-il devenu le Patrick Bruel idole de toute une génération ?

Contrairement à la croyance populaire, Bruel ne s’est pas “reconverti” dans le cinéma. Au contraire… c’est là que tout a commencé, et qu’il s’est fait connaître, du jour au lendemain.

Après avoir voyagé aux Etats-Unis, repassé son bac en candidature libre, et tourné dans quelques films, il se lance dans une nouvelle aventure : la chanson. Début des années 80, sa carrière peine à décoller. En Belgique, on l’aperçoit même dans des spots publicitaires vantant les conserves Zwan cassoulet et choucroute… Cependant, en 1984, après avoir failli obtenir un rôle dans “La Boum 2”, sa nouvelle chanson “Marre de cette nana-là” rencontre un grand succès. Deux ans plus tard, son premier album “De face” lui permet d’accéder aux plateaux télé. Et puis,en 1989, c’est la consécration : son nouvel album “Alors regarde” entraîne la “Bruelmania” qui durera toutes les années 90 et réunira des dizaines de milliers de groupies.