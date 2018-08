Comment limiter le temps d'exposition aux écrans des enfants?

Plus personne n'ignore les méfaits de l'exposition aux écrans sur la santé oculaire et la forme en général, surtout chez les enfants et les adolescents.

Trop de temps passé sur les écrans peut entraîner un risque accru d'obésité, de sécheresse oculaire, de migraines, de fatigue visuelle, d'une moindre qualité de sommeil et une recrudescence de myopie.

Voici quelques conseils de professionnels pour limiter le temps d'exposition des plus jeunes aux smartphones et autres tablettes.

Encouragez-les à faire régulièrement des pauses

Les ophtalmologues recommandent une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes lorsqu'on lit un livre (électronique ou non) car la lecture prolongée peut entraîner une fatigue oculaire. Le professeur K. David Epley, de l'Académie américaine d'ophtalmologie, conseille aux parents d'utiliser une minuterie de cuisine ou celle d'un smartphone pour rappeler aux enfants qu'une pause est nécessaire, qu'il faut par exemple regarder par la fenêtre tous les deux chapitres ou après avoir fini un niveau ou une mission d'un jeu vidéo.

Limitez le temps passé devant les écrans chaque jour

Il est important que les enfants et les adolescents ne passent pas plus d'une heure ou deuxdevant les écrans chaque jour, a noté le professeur Tracie A. Barnett, chercheur à l'INRS-Institut Armand Frappier de Montréal, dans une étude récemment publiée dans la revue Circulation. Le professeur Barnett ajoute que de nombreux enfants dépassent largement ces recommandations et conseille aux parents d'être vigilants sur ce point au quotidien.

Donnez l'exemple

Tracie A. Barnett explique aussi que les parents peuvent aider leurs enfants à réduire leur temps d'exposition aux écrans en leur montrant l'exemple et en établissant des règles claires pour chacun à la maison.

L'ophtalmologue David Epley est sur la même longueur d'ondes: "Je préfère donner de meilleures habitudes aux enfants plutôt que d'avoir à leur fournir une béquille comme des lunettes de confort qui leur permettront de passer encore plus de temps sur les écrans".

Interdisez les écrans dans les chambres

"Idéalement, les écrans devraient être bannis des chambres, surtout parce que certaines études ont montré que le fait d'avoir de tels appareils dans la chambre pouvait affecter le sommeil. Mettez l'accent sur les interactions directes et le temps passé en extérieur", ajoute le professeur Barnett.

N'hésitez pas à sortir

Dans une étude récente parue dans la revue Ophthalmology, le professeur Epley avait trouvé que le temps passé à l'extérieur, surtout chez les plus jeunes, pouvait ralentir la progression de la myopie. D'autres études précédentes étaient déjà arrivées à cette conclusion.

N'utilisez pas les écrans dans l'obscurité

Des recherches relayées la semaine dernière par l'Université de Tolède ont montré que la lumière bleue émise par les écrans pouvait contribuer à certaines maladies oculaires et à la cécité en déclenchant un processus dans la rétine qui détruit les cellules. C'est pourquoi le directeur de cette étude, le Dr. Ajith Karunarathne, recommande d'éviter l'utilisation des écrans dans l'obscurité car elle peut augmenter les troubles de la vue.