Comment le climat bouscule la campagne électorale ?

-La DH 'Le grand test des bières sans alcool'

Sans alcool, la fête est plus folle. Le slogan est bien connu, mais la réputation des bières sans alcool n’est pas toujours de nature à l’attester. Fort heureusement, entre les premiers brassins et les produits disponibles sur le marché, de l’eau (principal ingrédient de la bière, rappelons-le) a coulé sous les ponts et la qualité des bières 0.0 % s’est grandement améliorée.

-La DH 'Scènes de sexe sous haute protection'

À Hollywood, les cinéastes ont carte blanche pour les scènes de torture abominable, de massacre, de décapitation et le gore. Par contre, la plus grande prudence s’impose pour tout ce qui concerne un semblant de nudité. Les stars ne se contentent plus de contrat leur garantissant, en principe, de ne rien dévoiler.

-Le Courrier' La dette de Despi étalée jusqu’en… 2495'

Condamné à payer 2,3 millions à la Ville de Charleroi, l’ex-échevin PS Claude Despiegeleer remboursera sa dette à raison de 400€ par mois pendant… 476 ans.

-La Libre' Plus de neuf universitaires sur dix trouveront un emploi'

La question est toujours prise avec une certaine pudeur : l’université n’a jamais eu pour vocation de s’adapter pleinement aux attentes du marché. Depuis dix ans cependant, les rectorats observent avec une attention de plus en plus particulière l’insertion socioprofessionnelle de leurs diplômés.